텐아시아 DB

사진 제공 = 빅플래닛메이드엔터

가수 이승기가 디지털 싱글 '너의 곁에 내가' 발매를 앞두고 뮤직비디오 티저를 공개했다.소속사 빅플래닛메이드엔터는 지난 17일 공식 채널을 통해 이승기의 새 디지털 싱글 '너의 곁에 내가'와 동명의 타이틀곡 뮤직비디오 티저를 공개했다.영상에는 어둠이 내려앉은 도시 골목을 달리는 이승기의 모습과 도심의 불빛을 배경으로 밴드와 함께 노래하는 장면이 담겼다. 티저는 신곡이 지닌 감성과 드라마틱한 분위기를 예고했다.'너의 곁에 내가'는 밴드 사운드와 이승기의 보컬이 어우러진 록 장르의 곡이다. 지치고 힘든 순간에도 곁을 지키겠다는 위로의 메시지를 담았다.이승기는 이번 싱글에서 또 다른 신곡 'Goodbye'도 함께 선보인다. 서정적인 기타 선율 위로 연인에게 이별을 고하지 못하는 마음을 담은 곡으로, 특유의 감성 발라드 색채를 드러냈다.이승기는 지난 5월 발매된 디지털 싱글 '정리'에 이어 이번 신곡에도 직접 작사·작곡으로 참여했다. 자신만의 색을 더하며 아티스트로서의 역량을 보여줬다.이승기의 디지털 싱글 '너의 곁에 내가'는 18일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr