'신인감독 김연경' 연출을 맡은 권락희 PD가 "김연경이 가장 만족한 경기이자 가장 화를 많이 냈던 경기였다"라며 마지막 화 내용을 귀띔했다.17일 서울 마포구 상암 MBC 2층 M라운지에서 예능 '신인감독 김연경' 기자 간담회가 열렸다. 이날 행사에는 프로그램의 연출을 맡은 이재우, 권락희, 최윤영 PD가 참석했다.마지막 화까지 단 한 회 만을 남겨둔 '신인감독 김연경'. 이에 대해 권 PD는 "김연경 감독이 가장 만족한 경기이자 가장 화를 많이 냈던 경기가 마지막 회에 담겼다. 엄청난 분노를 표출하는 김 감독의 모습을 볼 수 있으니 본방사수해달라"며 웃어 보였다이어 권 PD는 "9월 4일부터 편집을 시작해서 오늘까지 하루도 안 쉬었다. 많은 스태프가 '신인감독 김연경'을 위해 엄청난 노력을 기울이고 있다. 마지막까지 많은 관심 부탁드린다"고 당부했다.'신인감독 김연경' 마지막 회는 오는 23일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr