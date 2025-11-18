/ 사진=텐아시아DB

요리연구가 백종원이 두 딸의 응원을 받으며 남극으로 향했다.지난 17일 방송된 MBC '남극의 셰프'에서는 백종원이 배우 임수향, 그룹 엑소 수호, 배우 채종협과 함께 남극 과학기지 대원들에게 따뜻한 한 끼를 전하기 위한 여정을 시작했다. 프로그램은 녹화 1년 만에 베일을 벗었다.이날 백종원은 임수향, 채종협, 수호와 함께 생존 훈련을 마치고 남극행 준비를 끝냈다. 이들은 남극 입국 전 관문 도시인 칠레 푼타아레나스에 도착해 기후 상황에 따른 입남극 여부를 기다렸다. 날씨가 허락되면 극지 전용 비행기를 타고 남극으로 이동할 수 있는 상황이었다.이동 중 차 안에서 백종원은 첫째 딸의 전화를 받았다. 딸은 "아빠, 조심히 남극 잘 다녀오세요"라며 밝은 목소리로 응원을 전했다. 딸의 귀여운 음성에 채종협은 "귀엽다"라고 웃었고, 백종원은 흐뭇한 미소를 지었다.출국 전 백종원이 집에서 체력 훈련 중인 모습도 공개됐다. 홈짐에서 런닝머신을 뛰는 백종원에게 10살 딸이 다가와 "안녕하세요"라고 인사했다. 백종원은 "아빠 손"이라며 손을 내밀었고, 딸의 머리를 다정하게 쓰다듬으며 미소를 지었다. 잠시 뒤 7살 둘째 딸도 "나도 왔지"라며 등장했다. 둘째 딸은 "나도 운동하고 싶다"고 말했고, 백종원이 "너 8시부터 숙제해야 한다"고 하자 "숙제하기 전에 하려고"라며 귀엽게 대답했다.방송에서는 백종원이 딸들의 응원 영상을 보는 장면도 공개됐다. 휴대폰 속 영상에서 딸은 "아빠 아빠! 조심히 남극 잘 다녀오세요!"라고 말했고, 백종원은 흐뭇한 미소를 보였다. 임수향과 채종협이 "귀엽다"라고 말하자, 수호는 "몇 살이냐"고 물었고 백종원은 "10살"이라고 설명했다.한편 푼타아레나스에서 입남극 발표를 기다리던 이들은 기후 문제로 인해 출발이 지연됐다. 백종원은 "참 쉬운 게 아니구나"라며 한숨을 내쉬었고, 여러 차례 항공편이 미뤄진 끝에 남극행이 최종 확정됐다.응원 영상을 보낸 이는 백종원과 배우 소유진의 둘째 딸인 10살 백서현 양이었다. 막내 딸 7살 백세은 양도 함께 등장해 아버지를 응원했다. 백종원은 두 딸을 다정하게 바라보며 흐뭇한 미소를 지었다.