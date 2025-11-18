/ 사진 제공: SLL, 아이엔, 글뫼

박서준과 원지안의 모습이 담긴 ‘경도를 기다리며’ 포스터가 공개됐다.JTBC 새 토일드라마 ‘경도를 기다리며’(극본 유영아/ 연출 임현욱/ 제작 SLL, 아이엔, 글뫼)가 메인 포스터를 공개하며 기적처럼 재회한 옛 연인 이경도(박서준 분)와 서지우(원지안 분) 사이 휘몰아치는 감정의 폭풍을 예고하고 있다.‘경도를 기다리며’는 두 번의 연애를 하고 헤어진 이경도와 서지우가 불륜 스캔들 기사를 보도한 기자와 스캔들 주인공의 아내로 재회해 짠하고 찐하게 연애하는 로맨스 드라마. 앞서 이경도와 서지우의 천진난만했던 과거가 담긴 티저 포스터로 기대감을 높인 가운데 이번에 공개된 메인 포스터에서는 두 번의 헤어짐을 겪고 성숙해진 현재의 이경도와 서지우의 모습을 엿볼 수 있다.특히 유리창 너머로 서로를 바라보는 이경도와 서지우의 묘한 눈빛이 시선을 잡아끈다. 시간이 흘러 조금은 건조해진 분위기를 풍기는 이경도는 갑작스럽게 눈앞에 나타난 옛 연인을 보고 평온한 표정을 짓고 있다. 서지우와 함께 행복했던 추억을 떠올리듯 촉촉하게 젖은 이경도의 눈가가 보는 이들의 마음까지 일렁이게 한다.반면 서지우는 그리운 그 시절을 되새기며 아련한 표정으로 이경도를 응시하고 있다. 한없이 외로웠던 시절, 유일하게 자신의 편이 되어줬던 첫사랑을 긴 시간이 흐른 후 다시 만나게 된 서지우의 얼굴에는 다양한 감정이 뒤섞여 그녀의 진심이 궁금해진다.무엇보다 포스터 속 ‘차차 선명해졌다, 이건 여전히 사랑이구나’라는 문구가 이경도와 서지우의 마음속에 아직 감정이 남아 있음을 예감케 한다. 비록 헤어진 이후 시간이 많이 흘렀지만 여전히 사랑의 후유증을 겪고 있는 이경도와 서지우가 꺼져가는 마음에 다시 불을 지필 수 있을지 관심이 집중된다.JTBC 새 토일드라마 ‘경도를 기다리며’는 12월 6일(토) 밤 10시 40분에 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr