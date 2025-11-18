/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진 제공 = MBC에브리원 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’

배우 전소민이 김대호, 최다니엘에게 팬티를 선물한다.MBC에브리원 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’ 4회에서는 연길 숙소에서 한층 가까워진 김대호·최다니엘·전소민·효정 ‘백둥이들’ 완전체의 첫 번째 밤과, 이어지는 여정이 펼쳐진다.이날 ‘대가이드’ 김대호는 연길의 한 가정집을 숙소로 정해 백둥이들을 안내한다. 넓고 다정한 분위기의 집에 들어선 네 사람은 “친척 집 같다”라며 들뜬 마음을 감추지 못한다. 이어 전소민이 하얼빈 시장에서 사 온 화려한 동북화풍 옷을 맞춰 입은 네 사람은 ‘가족 케미’를 자아낸다. 화기애애한 네 사람을 보던 박명수는 “내가 안 가길 잘했다. 미혼끼리 있으니까 잘 있네”라며 이들의 케미를 인정한다.여기에 전소민은 김대호와 최다니엘에게 팬티까지 선물해 모두를 놀라게 한다. “이성에게서 팬티 선물 처음 받아본다”며 당황하던 김대호는 곧바로 고급스러운 촉감에 감탄하며 만족감을 표한다. 최다니엘 역시 “이런 촉감은 난생처음”이라며 흐뭇한 반응을 보인다.숙소에서는 간식 타임과 팩 타임까지 이어지며 분위기가 절정에 달한다. 이를 지켜본 스튜디오의 지난 시즌 멤버 박명수, 이무진은 부러움이 폭발한다. 특히 이무진은 “저기서는 팩하는데, 우리는 명수 형이 팩소주 마셨다”라고 비교해 박명수를 당황하게 한다.다음 날 여행에서도 네 사람의 케미는 계속된다. 투어 중 이동하는 차 안에서 전소민이 효정을 위해 오마이걸의 신곡을 직접 작사·작곡해 주겠다며 돌발 선언을 한 것. 이미 정인과 이기찬의 곡을 작사한 경험이 있는 전소민이 이번에는 어떤 독창적인 가사와 멜로디를 탄생시켰을지, 이를 들은 효정의 반응은 어땠을지 호기심을 자극한다.한편, MBC에브리원 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’는 18일 저녁 8시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr