사진=FNC

Mnet '보이즈 2 플래닛'에서 10위로 아쉽게 떨어졌던 최립우가 12월 단독 팬미팅을 개최한다.소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 17일 공지를 통해 2025 Chuei Li Yu Fan Meeting 'Drawing Yu'(2025 최립우 팬미팅 '드로잉 우') 개최를 밝혔다. 공연은 오는 12월 20일 토요일 오후 2시와 7시, 2회에 걸쳐 세종대학교 대양홀에서 개최된다.함께 공개된 포스터에는 그림과 팔레트, 물감 등 미술 소품 옆 음악을 들으며 편안한 미소를 짓고 있는 최립우의 모습이 담겨 눈길을 끈다. 여기에 'Drawing Yu'라는 공연명 타이포그래피가 따뜻하게 어우러지며 최립우가 이번 팬미팅을 통해 그만의 이야기와 색깔을 풀어낼 것을 예고했다.최립우는 지난 9월 종영한 '보이즈 2 플래닛'에 출연해 뛰어난 비주얼과 열정적인 태도, 성장 서사로 많은 팬의 사랑을 받았다. 방송 종영 후에도 여러 매거진 및 '홍석천의 보석함' 등 예능 프로그램의 러브콜을 받으며 다채로운 얼굴을 보여주고 있다.최립우는 팬미팅 개최 소식에 이어 18일 0시 공식 SNS 계정을 통해 'Bunny Liyu's POV'라는 제목의 이미지를 깜짝 공개하며 많은 팬의 궁금증과 설렘을 증폭시켰다. 최립우가 앞으로 선보일 새로운 모습에 더욱 기대가 높아진다.2025 최립우 팬미팅 'Drawing Yu'의 티켓은 오는 19일 오후 8시부터 멜론 티켓을 통해 예매할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr