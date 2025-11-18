/사진 = 더블랙레이블

혼성 그룹 올데이 프로젝트가 '청춘'을 메시지로 하는 음악을 선보였다. .더블랙레이블은 17일 공식 SNS 채널을 통해 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT, 애니·타잔·베일리·우찬·영서)의 새 디지털 싱글 'ONE MORE TIME'(원모어타임)의 뮤직 비디오를 공개했다. 지난 6월 데뷔 싱글 'FAMOUS'(페이머스) 이후 약 5개월 만의 초고속 컴백에 K팝 팬들의 이목이 집중됐다.공개된 뮤직 비디오 영상에는 찬란하고 뜨거운 청춘을 시각화한 올데이 프로젝트 멤버들의 모습이 담겼다. 멤버들이 직접 꼽은 'ONE MORE TIME'의 메인 키워드 '질주', '롤러코스터'를 연상케 하는 에너제틱하고 강렬한 장면들이 이어져 눈길을 사로잡는다.리드미컬한 사운드와 가사를 강조하는 포인트 안무, 자연스러우면서도 화려한 퍼포먼스는 자유를 만끽하는 다섯 멤버의 모습과 어우러져 몰입을 이끈다. 아름다운 영상미와 더불어 오직 혼성 그룹이기에 만들어낼 수 있는 유니크한 케미스트리, 다섯 멤버의 비주얼 합도 뮤직 비디오의 관전 포인트다.'ONE MORE TIME'은 오는 12월 발매되는 올데이 프로젝트 첫 EP의 더블 타이틀로, 섬세하게 구성된 멜로디 위로 멤버들의 보컬 톤과 속도감 있는 비트가 고조되며 자유롭고 에너제틱한 무드를 자아내는 곡이라고 소속사 측이 전했다. 스쳐가는 감정과 시간을 솔직하게 담아낸 가사는 '현재를 같이 즐기자'라는 메시지를 던지고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr