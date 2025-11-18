그룹 키스오브라이프/사진제공=S2엔터테인먼트

그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)가 새 디지털 싱글을 발매한다.키스오브라이프의 신곡 'Lucky (Korean Ver.)'는 지난 5일 공개된 일본 데뷔 앨범 'TOKYO MISSION START'의 타이틀곡 'Lucky'를 한국어로 새롭게 선보이는 버전이다. 컨템퍼러리 R&B 기반 위에 2000년대 초반 R&B 감성을 더해 세련된 사운드를 완성했다.이번 곡은 일본어 버전보다 로맨틱한 분위기의 가사로 구성됐으며, 멤버들의 보컬 톤과 표현력이 곡의 감정을 더욱 풍부하게 전달한다. 음원 발매와 함께 공개되는 스페셜 영상에서는 키스오브라이프 특유의 퍼포먼스도 만나볼 수 있다.'Lucky (Korean Ver.)'는 한일 양국에서 많은 요청이 이어졌던 곡이다. 지난 15일 열린 ‘2025 코리아 그랜드 뮤직 어워즈 with iM뱅크’(2025 KGMA) 무대에서 선공개돼 관심을 모았다.키스오브라이프는 이번 싱글을 시작으로 보다 성숙한 퍼포먼스와 음악적 변화를 예고했다. 다채로운 음악 색과 무대로 존재감을 이어갈 예정이다.키스오브라이프의 새 디지털 싱글 'Lucky (Korean Ver.)'는 18일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr