사진=스타일리스트 한혜연 SNS

스타일리스트 한혜연(53)이 겨울 감성을 담은 패션을 공개했다.한혜연은 지난 17일 자신의 소셜미디어에 '추운데 장사 없음~ 추운 와중에 스타일은 포기 못함!!!'이라는 글과 함께 근황 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한혜연은 도심 골목을 거닐며 자연스러운 분위기를 자아냈다. 그는 롱 패딩 코트에 데님 팬츠를 롤업해 캐주얼하면서도 세련된 룩을 완성했다. 흰 양말과 벨벳 소재 로퍼를 매치해 포인트를 더했고, 여유로운 실루엣의 블랙 코트로 계절감을 살렸다.또 다른 스타일링에서는 그레이 롱 코트를 허리끈으로 묶어 실루엣을 강조했다. 블랙 터틀넥과 타이츠를 더해 톤온톤 스타일을 완성하며 감각적인 겨울 패션을 선보였다.한혜연은 앞서 꾸준한 다이어트를 통해 14kg을 감량했다고 밝힌 바 있다. 키 162.4cm, 몸무게 46kg이라는 근황에 이어 지난 7월 이사 후 2kg이 추가로 빠졌다고 전하며 화제를 모았다. 탄탄한 자기 관리로 완성된 그의 패션 감각은 이번에도 눈길을 끌었다.한혜연은 현재 유튜브 채널 '슈스스TV'를 통해 대중과 소통하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr