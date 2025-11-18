[종합] 강호동 '여배우 루머'에 입 열었다…신동엽 "가슴 터트렸다고, 방송으로 증명" ('짠한형')

사진=텐아시아DB

신동엽이 과거 강호동을 둘러싼 루머에 대해 입을 열었다.지난 17일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '레전vs레전드 최초 공개 !! 동엽신이 부르는 들국화 노래 (feat.전인권&김준현)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 게스트로는 가수 전인권, 개그맨 김준현이 출연했다.이날 신동엽은 1980~90년애 연예계를 회상하며 "그때는 인터넷도 없었고 사실을 확인할 방법도 없었다. 그래서 입소문이 훨씬 더 무서웠다"며 "사람들이 반은 안 믿어면서도 재밌다고 받아들이니까, 말도 안 되는 이야기가 어느 순간 사실처럼 굳어지기도 했다"고 말했다.신동엽은 최근 강호동이랑 술자리를 가졌다면서 "옛날에 강호동에 관한 이상한 소문이 많았다. 강호동이라는 이미지 때문에 사람들은 '그럴 것 같다'며 진실처럼 받아들였다. 호동이가 그때 어떤 여배우 가슴을 터뜨렸다는 소문도 있었다"고 밝혔다.이어 신동엽은 "그때 그 여배우는 얼마나 억울했겠냐"며 "그 분이 '쟁반노래방'에 나왔을 때 '이런 소문이 도는 걸 알고 있냐'고 물었더니 '언급해줘서 너무 고맙다'고, 강호동과 일면식도 없다더라. 너무 억울해했다"고 덧붙였다.그러면서 신동엽은 "KBS '스펀지'에서 실리콘 내구성 실험을 했다. 트럭이 지나가도 형태가 유지될 정도로 튼튼했다. 소문 자체가 말이 안 되는 이야기였다는 게 방송으로 증명됐다"고 강조하며 "낭만과 야만이 공존하던 시대였다. 루머 때문에 누군가는 이유 없이 상처를 입기도 했다"고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr