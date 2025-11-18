'애셋맘' 이요원 "24살 결혼? 다시 돌아가면 안 한다"('MJ')

사진=이민정 유튜브

배우 이요원이 24살 결혼에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.18일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '애들은 가라. 육아동지들과 떠나는 해방캠핑. 이요원 광광 울고 감'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이민정은 육아 동지들과 '육아 해방 캠핑'을 떠나며 "실감이 안 난다. 아이들 없이 고기를 구워 먹을 수 있다니"라고 말해 웃음을 자아냈다.이민정의 육아 동지는 배우 이요원을 비롯해 아들 준후와 친구거나 같은 반 농구팀인 학부모들. 특히 손태영, 이서진과 친분이 있는 지인도 등장해 눈길을 끌었다.아이들 이야기 중 이민정은 이요원에게 "첫 아이를 몇 살에 낳았냐"고 물었다. "24살에 첫 아이 낳았다"는 대답에 그는 "다시 돌아가도 어릴 때 결혼할 거냐"며 궁금해했다.세 남매 엄마인 이요원은 "아니, 다시 돌아가면 24살에 결혼 안 할 거다. 여배우 아쉬움도 있지만, 그냥 여자로서 굳이 일찍 결혼할 필요 없다고 생각한다. 정말 결혼이 하고 싶은 분 아니라면"이라고 솔직하게 밝혔다.이민정은 "요즘은 결혼이 정말 늦어졌다"고 이야기했고, 지인은 " 다 키워놔서 친구 같은 건 장점 아니냐"고 말했다. 이요원은 "결혼이 아니라 아이를 일찍 낳아서"라고 강조했다.캠핑장에 도착한 후 '육아 얘기 금지령'에 이요원은 "부부도 오래 살면 애들 얘기밖에 할 것 이 없다"고 토로했다.남편과의 대화에 대해 그는 "남편이 남들 뒷담화 하는 걸 좋아하더라. 처음에는 남 얘기하는 것도 싫었는데, 같이 맞장구 안 해주니까 섭섭해하더라"고 밝혔다.그러면서 "내가 T라서 공감 안 되는데, 공감 막 해주니까 좋아하더라. 이제는 내가 한술 더 떠서 화내면 자기가 멈추더라"고 전했다.한편, 이요원은 2003년 6세 연상의 프로골퍼 출신 사업가 박진우 씨와 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr