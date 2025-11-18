사진=황보라 유튜브

배우 황보라가 럭셔리카 연예인 DC를 요구해 웃음을 안겼다.18일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '벤츠 vs 벤틀리 골라주세요. 3040 여자 차 추천, 수입차 하차감 비교'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 황보라는 금발 가발에 블랙 미니 원피스를 입고 '벤틀리 걸'로 등장했다. 그는 "뚜벅이 한 달차다. 진짜 차 구입 예정이다. 신랑이 전기차, V사 차가 안전하다고 하는데, 차는 내가 사고 싶은 걸 사야 한다"면서 벤틀리 매장을 방문했다.황보라는 "벤틀리가 로망이었다"며 신형 모델에 흥분하는 모습을 보였다. 가격이 4억~4억 중반이라는 설명에 그는 "내릴게요"라며 정색하는 모습을 보였다. 그는 "연예인 DC 있냐"고 물었지만, 딜러는 "없다"고 즉답했다.7km/L 연비에 고급유 주유까지 만만찮은 유지비에 황보라가 걱정하자 딜러는 "보험료는 비싸지 않다. 사고가 잘 안 난다. 모두가 조심하니까"라고 밝혀 웃음을 자아냈다.황보라는 승차감이 아닌 '하차감' 표현에 궁금증을 드러냈고, 딜러는 "차에서 내릴 때 남들이 한 번 더 보게 되는 것"이라고 이야기했다. 황보라는 커스텀 문의도 진행했다. 핑크색 가죽 변경만 800만원 정도라고.구경 후 황보라는 "현실의 벽에 부딪혔다. 너무 비싸다. 그런데 너무 예쁘다"면서 "중요한 건 하차감"이라고 강조해 폭소를 유발했다.시승 중 황보라는 "타 본 차 중 탑 클래스"라며 극찬을 보냈다. 그러면서도 울리는 경고음에 당황한 기색을 내비쳤다. 그는 "나는 하루에 30분 이하 운전해서, 차가 만 킬로 이하"라고 털어놨다.황보라는 "내가 얼마를 벌어야 이 차를 탈 수 있냐"고 물었고, 지인은 "수익의 20%를 차 값에 투자할 수 있는 사람, 즉 한 달에 1억 벌어야 한다"고 말했다.벤틀리와 약 2억 원대 벤츠 지바겐을 비교하던 황보라는 결국 "벤틀리 타보고 싶다. 하차감 느끼고 싶다"고 결정했지만, 계약은 다음으로 미뤘다. 남편 차현우에게 메시지를 보낸 그는 "잘 나가네~~~ 알아서 해~~"라는 싸늘한 답장을 받고 긴장해 웃음을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr