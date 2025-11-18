'모범택시3' 다시 돌아온 무지개 운수 패밀리 [TV10]

배우 이제훈, 표예진, 김의성이 18일 오후 서울 양천구 SBS에서 열린 새 금토드라마 '모범택시3' 레드카펫 행사에 참석했다.오는11월21일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '모범택시3'는 동명의 웹툰을 원작으로 한 시리즈물로, 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극이다이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr