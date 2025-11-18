홈 드라마·예능 '모범택시3' 다시 돌아온 무지개 운수 패밀리 [TV10] 입력 2025.11.18 13:29 수정 2025.11.18 13:29 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 배우 이제훈, 표예진, 김의성이 18일 오후 서울 양천구 SBS에서 열린 새 금토드라마 '모범택시3' 레드카펫 행사에 참석했다. 오는11월21일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '모범택시3'는 동명의 웹툰을 원작으로 한 시리즈물로, 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극이다이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 [종합] 0%대 시청률 또 못 벗어났다…'최강야구', 대역전극에도 싸늘하게 식은 인기 어쩌나 '연하 모델♥' 허니제이 "딸 아니었으면 헤어졌다"더니…서프라이즈에 '사르르' 유노윤호, '두시탈출 컬투쇼' 스페셜 DJ[TEN포토+] ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT