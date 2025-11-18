트로트 가수 신승태가 연말 단독 콘서트를 개최한다.신승태는 내달 27일 오후 1시와 6시, 서울 강북구 성신여자대학교 운정그린캠퍼스 대강당에서 2025 신승태 콘서트 ‘송구영辛’을 총 2회 진행한다.이번 공연은 지난해 열린 ‘新나는 송년 콘서트’ 이후 약 1년 만에 선보이는 단독 콘서트다. 한 해 동안의 활동을 돌아보고 많은 사랑을 보내준 팬들에게 감사의 마음을 전하는 뜻깊은 시간이 될 전망이다.신승태는 대표곡은 물론 다양한 장르를 새롭게 편곡한 무대를 준비해 관객들에게 특별한 연말 선물을 선사한다. 그동안 쌓아온 음악적 성장과 무대 경험을 집약한 공연인 만큼 팬들의 기대감도 높아지고 있다.신승태는 퓨전 국악 밴드 ‘씽씽’의 보컬로 활동하며 음악성을 인정받았고, 2020년 싱글 ‘사랑불’을 통해 트로트 가수로 변신에 성공했다. 최근 ‘현역가왕2’에서 최종 4위를 기록하며 실력파 보컬로 자리매김했다. 더불어 ‘한일가왕전’, ‘한일톱텐쇼’ 등 다양한 무대에서 안정적인 라이브와 깊은 감성을 선보이며 존재감을 더욱 확고히 했다.한편, 2025 신승태 콘서트 ‘송구영辛’의 티켓은 오는 21일 오후 2시 예스24 티켓에서 오픈된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr