사진=텐아시아DB

더보이즈 주연이 완연한 가을, 함께 낙엽 구경 가고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 10일부터 16일까지 '완연한 가을, 함께 낙엽 구경 가고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 더보이즈 주연이 차지했다. 더보이즈 현재·선우·주연은 지난 11일 스페셜 유닛 디지털 싱글 'Tiger(타이거)'를 발매한 뒤 KBS2 '뮤직뱅크'를 시작으로 MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요'까지 잇따라 출연하며 활발한 무대 활동을 이어가고 있다. 음악방송 인터뷰에서는 신곡 'Tiger' 소개와 포인트 안무를 선보이며 기대감을 키웠다.2위는 하성운이다. 그는 현재 방송 중인 Mnet 밴드 서바이벌 '스틸하트클럽'에서 디렉터로 활약 중이다. 지난 4일 방송된 3회에서는 보컬 파트 레벨 재조정 평가가 진행됐고, 하트 패스로 올라온 리안이 "두 번 다시 오지 않을 기회"라며 열정적인 무대를 선보였다. 하성운은 "목소리와 곡이 너무 잘 어울린다"고 극찬하며 실력 있는 디렉터 면모를 보여줬다.3위는 더보이즈 현재가 이름을 올렸다. 현재·선우·주연은 신곡 발표 이후 연이어 음악방송에 출연해 'Tiger' 무대를 선보였다. 세 멤버의 개성을 살린 스타일링과 퍼포먼스가 돋보였으며, 곡 제목을 떠올리게 하는 강렬한 분위기 위에 여유로운 무대 매너가 더해져 시선을 사로잡았다. 'Tiger'는 개성 강한 보컬과 드럼 앤 베이스 비트가 어우러져 중독성을 높인 곡으로, 쉼 없이 이어지는 래핑과 더보이즈 특유의 퍼포먼스가 유닛 구성에 맞게 재해석돼 새로운 매력을 완성했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '김장을 함께 하고 싶은 남자 가수는?', '김장을 함께 하고 싶은 여자 가수는?', '김장을 함께 하고 싶은 남자 트로트 가수는?', '김장을 함께 하고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr