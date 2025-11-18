사진제공=ENA, SBS Plus

'나는 SOLO' 29기가 최초의 연상연하 특집으로 꾸며진다.19일 방송되는 ENA, SBS Plus 예능 '나는 SOLO'(이하 '나는 솔로')에서는 솔로나라 29번지에 입성한 솔로녀들의 정체가 마침내 공개된다. 이번 29기는 충남 태안에서 최초의 연상연하 특집으로 진행된다.29기 솔로녀들이 솔로남들보다 나이가 위인 연상녀들로 예고된 가운데, 3MC 데프콘-이이경-송해나는 솔로녀들이 등장할 때마다 "오우, 누나라고요?", "연상 아니잖아!"라며 리액션을 쏟아낸다. 이이경은 한 우아한 솔로녀의 등장에 "다비치네 강민경 씨 스타일!"이라고 감탄하고, 데프콘은 또 다른 솔로녀의 얼굴을 확인한 뒤 "경수진 씨랑 느낌이 비슷하다"고 말한다.그런가 하면 한 솔로녀는 등장부터 "어머! 예쁘시다"는 3MC의 극찬을 받는다. 직후 이 솔로녀는 제작진과의 사전 인터뷰에서 "어렸을 때 슈가 박수진 닮은꼴이라는 말을 들었고, 배우 이주빈 닮았다는 얘기도 들었다"고 닮은꼴 부자임을 고백한다. 솔로녀들의 면면을 확인한 솔로남들은 연신 미소를 감추지 못한다. 솔로남들은 "비주얼 특집이네", "진짜 미인 특집이다", "오늘 다 옥순 특집"이라며 흥분한다.'나는 솔로'는 19일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr