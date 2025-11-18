사진=채널A

사진=채널A

사진=채널A

사진=채널A

'신랑수업' 천명훈이 피부과 대표로 알려진 소월과 함께 드디어 1박 2일 첫 여행에 나선다. 이 프로그램은 지난 5일 방송된 187회에서 1.8% 시청률을 기록한 데 이어, 최신 188회에서는 2.0%로 소폭 상승세를 보였다.19일(수) 밤 9시 30분 방송하는 채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업(이하 '신랑수업')' 189회에서는 천명훈이 여행을 좋아하는 소월을 위해 전북 임실로 단둘만의 힐링 여행을 준비한 현장이 공개된다.천명훈은 "대망의 첫 여행을 간다. 교장 선생님(이승철)이 소월이와 여행을 가보라는 과제를 내주셔서 한 번 나왔다. 너무 좋다"며 행복해한다. 이후 천명훈은 소월과 함께 전북 임실로 향하는데, 그는 "오늘 하루 같이 보내야 하는데 어때?"라고 잔뜩 긴장한 모습을 보여 웃음을 안긴다.잠시 후, 임실의 관광 명소인 붕어섬 출렁다리에 도착한 두 사람은 현지 주민들과 관광객들의 응원을 한 몸에 받는다. 관광객들은 두 사람을 향해 "너무 잘 어울린다", "언제 결혼하시냐?" 등 폭풍 질문을 던지고, 천명훈은 "우리가 날짜를…"이라며 너스레를 떤다. 그런데, 바로 옆에 있던 소월의 표정과 행동이 전과는 많이 달라져 '스튜디오 멘토 군단'을 놀라게 한다.과연 두 사람이 시민들의 '결혼' 응원에 어떤 반응을 보인 건지 궁금증이 쏠리는 가운데, 천명훈은 시민들이 찍어준 사진을 확인하더니 "인생샷이다", "진짜 선남선녀 커플이네. 말도 안 된다~"라며 자화자찬한다.그는 "소월을 위해 준비했다"라고, 특급 리무진(?)을 렌트했음을 알린다. 직후 회심의 리무진이 등장하는데 소월은 이를 보자마자 빵 터져 웃는다. 천명훈이 준비한 깜짝 이벤트가 무엇일지, 두 사람의 설렘 가득한 첫 1박 2일 여행은 19일(수) 밤 9시 30분 방송하는 '신랑수업' 189회에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr