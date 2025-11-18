나영석 PD, 결국 6년 만에 떠났다…제대로 사고칠 조짐, '오해 말라, 진짜 싸워' ('케냐간세끼')

사진=텐아시아DB

넷플릭스 예능 '케냐 간 세끼'가 공개를 한 주 앞두고 놓쳐선 안 될 관전 포인트와 스틸컷을 공개했다. '케냐 간 세끼'는 '신서유기' 스핀오프로, 2019년 방송된 시즌7에서 규현이 기린호텔 숙박권을 뽑으면서 여행이 성사됐다. 당시에는 코로나로 촬영이 이뤄지지 못했다.오는 25일 첫 공개되는 '케냐 간 세끼'는 믿고 보는 웃음 메이커 3인방 이수근, 은지원, 규현의 우당탕탕 아프리카 여행기다. 케냐의 광활한 대자연과 하나 된 세끼 형제들의 좌충우돌 사파리 접수 여행이 싱싱한 날것의 웃음을 선사할 예정이다. 무엇보다 예능계 ‘히트 메이커’로 통하는 나영석 PD와 김예슬 PD의 ‘아는 맛’ 예능을 넷플릭스에서 만나볼 수 있다는 점에 기대가 쏠리고 있다. 나영석 PD의 넷플릭스 한국 예능은 이번이 처음이다.앞서 나영석 피디는 '케냐 간 세끼'를 전통적인 버라이어티 예능 작법으로 만들었다고 이야기한 바 있다. 중독적이고 익숙한 ‘아는 맛’에 신선함을 한 스푼 가미한 '케냐 간 세끼'는 한국 시청자들에게는 편안한 즐거움을, 글로벌 시청자들에게는 색다른 웃음을 전할 것으로 기대된다.이제는 운명 공동체라고 해도 과언이 아닌 이수근, 은지원, 규현은 한층 농익은 케미스트리를 예고한다. '신서유기'에서부터 시작된 오래된 호흡만큼이나 서로를 너무 잘 아는 세끼 형제들은 케냐로 떠나 인생에서 다신 없을 경험을 하고 돌아온다. 멤버들이 경험한 케냐의 멋진 풍광과 이색적인 체험이 생생하게 전달될 예정이다.시청자들이 오랜 시간 기다려온 조합인 만큼 '케냐 간 세끼'는 친구들과 함께하는 재미는 물론, 먼 케냐를 대신 여행해 주는 대리 설렘과 만족감까지 선사할 것으로 기대된다. 여기에 예측 불가의 상황들 속 멤버들의 티키타카가 유쾌한 재미를 안긴다.나영석 PD는 “여행의 묘미는 돌발 상황과 거기에 대처하는 멤버들의 케미스트리라고 생각한다”라며 “오랜 기간 호흡을 맞춘 멤버들과 제작진이 함께했기에 매 순간이 즐거웠다”라고 전했다. 김예슬 PD는 “수근의 입담, 지원의 장난스러움, 규현의 덤덤함이 조화롭게 티격태격하는 부분이 가장 사랑받는 포인트라고 생각한다”며 “서로를 챙기다가도 네가 옳은지 내가 옳은지 보자며 시비를 가리는 등 숨 돌릴 틈 없이 이벤트가 생기는 편이라 촬영장에서도 힘든 것보다 즐거움이 컸다. 셋이 함께 만난 건 오랜만이라 이전보다 더욱 ‘찐해진 케미’로 웃음을 드릴 수 있을 것”이라고 전했다.이수근, 은지원, 규현이 떠난 여행지, 아프리카 케냐도 하나의 관전 포인트다. 눈이 탁 트이는 푸른 초원에 입성한 세끼 형제들은 사파리 ‘빅5’ 탐색에 나선다. 동물에 대한 깨알 지식으로 가득한 은지원은 물론이고 이수근, 규현, 제작진까지 모두 감탄을 금치 못하는 사파리 탐험이 이어진다.나이로비 도심을 즐기는 멤버들의 모습과 모두를 사로잡은 케냐의 음식들도 여행의 즐거움을 업그레이드할 전망이다. 이들과 케냐 여행을 즐기다 보면 나영석 사단의 전매특허 게임이 곳곳에서 웃음을 유발한다. ‘이어 말하기’, ‘좀비 게임’ 등 시청자들을 빵 터지게 했던 고전 게임부터 새롭게 선보이는 미션들이 쉴 새 없이 펼쳐진다. 그 안에서 서로를 물고 뜯고 협동하는 야생의 예능인 이수근, 은지원, 규현의 시너지도 기대를 높인다.'케냐 간 세끼'는 25일에 1화부터 3화, 12월 2일에 4화부터 6화가 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr