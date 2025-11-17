사진=텐아시아DB
배우 최우식이 '우주메리미' 종영 소감을 전했다.

SBS 드라마 '우주메리미'가 지난주 종영한 가운데, 극 중 김우주 역으로 활약한 최우식이 작품을 마무리하는 소회를 전했다. '우주메리미' 최종화는 최고 시청률 10.3%, 수도권 9.6%, 전국 9.1%로 자체 최고 시청률을 또다시 경신했고 동시간대 1위, 토요 미니시리즈 전체 1위를 수성하며 유종의 미를 거뒀다.
최우식은 소속사 페이블컴퍼니를 통해 "이번 작품은 정말 그 어느 때보다 팀워크가 끈끈했던 현장이었다. 감독님, 배우들, 스태프들 모두가 한마음으로 머리를 맞대고 으쌰으쌰하며 끝까지 힘을 모았는데 많은 시청자분들이 '우주메리미'를 예쁘게 봐주시고 사랑해 주셔서 진심으로 감사드린다. 저에게도 이 작품은 배우로서 한 단계 성장할 수 있었던 뜻깊은 시간이었다. 끝까지 응원해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다"고 말했다.

김우주 캐릭터에 대한 애정도 내비쳤다. 그는 "김우주는 밝고 따뜻하지만 누구보다 진심을 우선하는 인물이다. 그 마음을 시청자분들께 제대로 전달하고 싶다는 생각으로 촬영 내내 감정선을 고민하고 정교하게 표현하려고 노력했다"라며 "김우주를 통해 많은 분께 위로와 공감이 닿았기를 바란다"고 덧붙였다.
이번 작품을 통해 새로운 감성 로코 캐릭터를 완성한 최우식은 '최우식 표 로코'의 힘을 다시 한번 보여주며 또 하나의 대표작을 탄생시켰다. '우주메리미'를 통해 한층 깊어진 연기 스펙트럼을 보여준 그는 대세 배우로서의 저력을 다시 증명했다.

