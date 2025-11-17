사진=텐아시아DB

모델 출신 방송인 주우재가 방송인 조세호의 재산 수준을 언급했다.지난 16일 공개된 넷플릭스 예능 '도라이브 시즌3'에서는 '주우재 해체쇼' 2편이 공개됐다.이날 제작진은 모델 데뷔 전 주우재의 인생사를 언급하며 "자발적으로 본인 인생을 개척해서 라디오도 하고 공연 기획도 하셨다. 그때와 지금을 비교하면 언제가 더 행복한 것 같냐"고 물었다. 주우재는 "아예 다르다. 그때는 별 생각이 없어서 행복했다. 미래에 대한 걱정 없이 냅다 했다"고 답했다.김숙은 "큰 욕심이 없는 사람 같다. 몇 년 전에 '저는 더 이상 안 벌어도 된다'고 하더라"고 전했고, 장우영도 "사람 자체가 물욕이 없다"고 거들었다.이에 주우재는 "저는 차도 금액대를 정해놓고 그 안에서 산다. 개인적으로 멀리 여행을 가는 것도 아니다. 형도 2억짜리 타지만"이라고 말하며 조세호의 차량 가격을 언급했다.조세호는 당황한 듯 "차 살 때 뭐 보태줬냐. 내가 열심히 리스로 다 갚았다"고 해명했다. 이어 "결국 행복의 기준점이 다르다"고 덧붙였다.제작진이 "조세호 씨는 벌 만큼 다 버셨냐"고 묻자, 조세호는 "저는 사실 물욕이 있다"고 솔직히 밝혔다. 그는 "얼마 전에도 누가 '왜 열심히 사세요?'라고 묻더라. 그래서 '사고 싶은 게 있어서요'라고 했다"고 말했다.이어 "내 주변 친구들이 나로 인해 좋은 걸 많이 먹고, 가족들이 나로 인해 조금이라도 더 누릴 수 있으면 좋겠다는 생각을 한다. 그런 욕심이 커졌다"고 설명했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr