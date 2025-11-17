사진='마지막 썸머' 캡처

'마지막 썸머' 이재욱과 최성은을 잇는 사랑의 작대기가 어긋났다.지난 16일 방송된 KBS 2TV 토일 미니시리즈 '마지막 썸머' 6회에서는 백도하(이재욱 분)와 송하경(최성은 분), 서수혁(김건우 분) 세 사람 사이에 새로운 감정의 바람이 불었다. 지난 1일 첫 방송된 '마지막 썸머'는 현재 한 자릿수 시청률을 기록하며 고전 중이다.이날 방송에서 도하는 윤소희(권아름 분)의 말을 듣고 전날 하경이 자신에게 날 선 태도를 보인 이유를 비로소 이해했다. 그는 "송하경. 나 안 가. 약속했잖아. 우리"라고 말하며 여전히 퉁명스러운 하경을 안심시켜 보는 이들의 설렘을 자아냈다.그런가 하면 서수혁(김건우 분)은 하경의 회사에 찾아와 함께 밥을 먹었다. 그는 현재 도하의 의뢰인이자 과거 물푸레나무 관련된 일로 소송을 벌였던 전남진(안창환 분)의 변호사였다고 고백했고 그녀에게 오해받고 싶지 않다는 의미심장한 말을 건넸다. 이 과정에서 물푸레나무에 대한 하경의 진심이 밝혀지기도 했다.도하, 하경을 포함해 소희, 남진까지 모두 공공 프로젝트 회의를 위해 모였다. 진지한 대화가 오가던 중 하경은 일을 쉽게 쉽게 하자는 남진의 말에 1차로 분노를 느꼈고 남진이 계속 눈치 없이 분위기를 흐리자 결국 화가 폭발해 회의 현장은 엉망이 되고 말았다.한편 하경은 지난 회의에서 도하와 남진이 다투는 모습이 찍힌 영상을 보고 남진이 프로젝트에서 하차한 진짜 이유를 알게 됐다. 도하가 남진에게 불법적인 일과 로비 문제를 나열하며 하경 앞에 나타나지 말 것을 요구해 프로젝트를 그만두게 했던 것. 이 사실을 알게 된 하경은 연이어 자신 때문에 도하가 판단력이 흐려지고 기회를 놓치는 것 같아 죄책감에 시달렸다.수혁은 도하와 다툰 후 심란해하는 하경을 우연히 만나 바(Bar)로 자리를 옮겼다. 그는 하경의 고민을 진지하게 들어주는가 하면 분위기를 편하게 만들었다. 이어 수혁은 도하와 있으면 안 될 것 같다는 하경에게 "송하경 씨는 백도하 씨랑 있으면 열여덟처럼 보이죠. 근데 저랑 있으면 아니죠. 그냥 지금의 송하경 씨가 될 수 있죠"라는 묵직한 한마디를 던진 데 이어 하경을 향한 호감을 내비치고 "연애해 봐요. 우리"라고 고백했다.방송 말미 도하는 하경을 만나 속마음을 털어놓으려고 했다. 그러나 하경은 "윤소희 씨랑 있는 너, 되게 멋있어 보이더라. 진짜로 널 아끼고 좋아해 주더라. 다행이야"라며 그의 말을 가로막았다. 이어 그녀는 "네 자리로 가. 나 서수혁 씨랑 사귀기로 했어"라고 뜻밖의 말을 전했다. 하경의 예상치 못한 행보에 도하가 충격받는 모습이 엔딩을 장식하며, 엇갈린 세 사람의 로맨스 향방에 대한 호기심을 자극했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr