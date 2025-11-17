사진=유튜브 채널 '세바시 강연'

가수 겸 배우 차은우(본명 이동민)의 동생 이동휘가 '세바시' 강연에 등장해 화제를 모았다.지난 16일 유튜브 채널 '세바시 강연'에는 "Korea AI Summit 화제의 연구원 | 조용민 | AI전문가 AI브랜딩 이동휘"라는 제목의 영상이 공개됐다. 해당 영상에는 지난 10일 열린 'AI 서밋 서울 & 엑스포 2025' 무대에서 강연을 진행한 이동휘 연구원의 모습이 담겼다.이날 이동휘는 언바운드랩 조용민 대표와 함께 'AI 레서피: 형을 위해 만든 AI, 브랜드 검증 툴로 진화하다'를 주제로 강연을 진행했다. 그는 자신이 직접 기획 중인 솔루션을 소개하며 팬·셀럽·브랜드 간 소통 문제를 데이터 기반으로 해결하려는 방향을 제시했다.조용민 대표는 "행사에서 저희 솔루션을 기획·개발한 연구원님과 발표를 하게 됐다. 상업적인 솔루션은 아직 초기 단계지만, 천재 한 분을 모셨다"고 말했다.이동휘는 "중국에서 미디어를 전공했고 광고 업계에서 일했다"며 "대표님과 개인적인 고민을 나누던 중 이번 프로젝트에 참여하게 됐다"고 설명했다. 이어 "큰 행사에 초대받아 스피치까지 하게 돼 감사하다"고 전했다.그는 "셀럽들과 가까운 궤적의 삶을 살다 보니 그들이 팬들과의 소통에 어려움을 겪는 걸 느꼈다"며 "엔터사와 브랜드사들도 데이터 피드백에 대한 고민이 많아, 이를 모아주는 솔루션을 만들고 싶었다"고 밝혔다. 이어 "셀럽들이 악플로 고통받는 걸 보며 보호 시스템을 구축하고 싶다는 생각이 들었다"고 덧붙였다.이동휘 연구원은 중국 푸단대학교를 졸업하고 국내 광고업계를 거쳐 언바운드랩에 합류했다. 그는 2024년 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 잠시 등장했을 당시 형을 능가하는 외모로 주목받았으며, 아스트로 멤버들 역시 "은우보다 얼굴이 더 작고 잘생겼다"고 언급해 화제를 모았다.차은우는 과거 SBS '진짜 농구, 핸섬타이거즈'에서 "동생도 잘생겼냐"는 질문에 "귀엽다. 끼도 많고 나보다 얼굴도 더 작다"고 답하며 동생을 직접 언급한 바 있다.이번 'AI 서밋 서울 & 엑스포 2025' 강연을 통해 이동휘는 AI 전문가로서 대중 앞에 본격적으로 나섰다. 차은우를 닮은 비주얼과 명석한 두뇌로 강연 무대를 장악하며 또 한 번 화제의 중심에 섰다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr