사진=함은정 유튜브

'가상부부'였던 배우 함은정과 이장우가 결혼 전 재회했다.16일 함은정 유튜브 채널에는 '우리 (따로) 결혼했어요 (feat. 우정커플 이장우)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 함은정은 14년 전 방문한 장충동 족발집에서 이장우와 재회했다. 두 사람은 2011년 MBC 예능 '우리 결혼했어요'에서 가상부부 생활을 하며 특별한 인연을 맺었던바.함은정은 이장우에게 결혼 선물과 청첩장을 건넸고, 이장우는 청첩장만 건네며 "원래 결혼식 비슷하면 퉁치는 거 아니냐"며 민망함을 드러냈다.이장우는 전처(?) 함은정의 예비신랑 김병우 감독에 대해 "감독님 너무 팬이다. '더 테러 오브 라이브' 보면서 이런 사람 천재다 싶었다"고 극찬했다.함은정은 열애설 없이 기사로 결혼 소식을 알리게 됐다. 이장우는 "우리 엄마가 네 결혼 소식을 알려줬다. '은정이 결혼한대'라고 해서 기사를 봤더니, 김 감독이랑 매칭이 잘 되더라. '이건 오보다' 싶었다. 아니면 '애가 들어섰나' 생각했다"고 털어놨다.그러면서 "아닌 결혼을 갑자기 하기 싶어서 '엄마 은정이 애 뱄나 봐'라고 했다. 너랑 전화 통화를 한 후에도 한참 의심했다"고 이야기했다. 함은정은 "그 복이 아직 찾아오지 않았다"며 미소를 지었다.올해 38세인 함은정은 "내년까지 드라마 스케줄이 있어서 올해 시집가야 한다고 생각했다. 나도 이미 노산이다. 아기 갖고 싶다"라고 속마음을 드러냈다. 이장우는 "시집가는 건 잘한 일이다. 20년 연예계 생활했잖냐. 그 정도 했으면 됐다. 나라에 좋은 일 하자"고 말했다.이장우는 "전에 사귀는 사람 있다고 하는데, 남자배우인 줄 알았다. 네가 그런 뉘앙스를 풍겼다. '약간 철없는 사람'이라고 하는데, '은정인 연하 남자 배우 만나면 안 된다. 잘 살려면 절대 안 돼'라고 생각해서 한 번 만나야 한다고 생각했다. 김 감독과 결혼설 보고 헤어지고 급하게 만난 줄 알았다. 임신했거나 시련의 아픔 때문에"라며 한참 결혼 상대에 대해 의심했다고 고백했다.함은정은 "우리 평행이론 기사났잖냐"면서 "나는 8살 연상, 오빠는 8살 연하 그리고 11월 결혼"이라며 특별한 인연을 자랑했다. 이어 "결혼 전 신부는 어디 다니는 거 안 좋다고 하는데, 꼭 가겠다"고 약속했다. 이장우는 "그런 거 신경 쓰이면 안 와도 된다"고 배려하는 모습을 보였다.한편, 함은정은 오는 30일 서울 시내 한 호텔에서 김병우 감독과 결혼식을 올린다. 이장우는 8살 연하 배우 조혜원과 오는 23일 서울 모처에서 결혼식을 올린다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr