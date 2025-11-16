사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기헹'

사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기헹'

사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기헹'

사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기헹'

사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기헹'

사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기헹'

사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기헹'

'식객 허영만의 백반기행' 최자가 효자곡으로 '죽일 놈'을 꼽았다.16일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'에서는 다이나믹 듀오 최자와 충주 맛 기행을 떠났다.이날 허영만은 미식 유튜브 채널을 운영하는 최자에게 관심을 드러냈다. 그는 "음식집 메모도 있냐"고 물었고, 최자는 맛집 지도를 공개하며 "충주 쪽에는 별로 없다"고 털어놨다.'최자로드' 맛집 선정에 대해 최자는 "소주랑 어울리는 식당들을 찾아서 친구들과 가서 즐기는 콘텐츠를 담는다. 대부분 맛집은 백반기행에서 지나갔더라"며 너스레를 떨었다.20년째 다이나믹 듀오 활동 중인 최자는 대표곡으로 'BAAAM'과 'SMOKE'를 꼽았다. '효자곡'을 묻자 그는 "'고백'과 '죽일 놈' 등이 있는데, '죽일 놈'이 저를 살렸다. 노래방 힙합 차트 1위"라고 자랑했다.최차는 "힙합은 자기 이야기하는 음악이라, 제가 노래하면 다들 그게 내 이야기라고 생각한다. 그래서 다른 음악이나 만화로 표현하는 분들이 부럽다. 다른 이야기를 할 수 있으니까"라고 이야기했다.이에 허영만은 "내면 이야기를 할 수 있잖냐"며 격려했고, 최자는 "무대에서 공연할 때 행복하다. 감동적인 순간이다"이라고 전했다.식당에서 만난 다듀 팬은 "노래해달라"고 다소 무례한 요청을 했다. 팬의 공연 후 최자는 랩으로 화답했다.촬영 중 팬이 "사진 한 장만"이라고 조심스레 요청했다. 그는 "댄서인데 콘서트 끝나고 뒤에서 만난 적이 있다"며 2016년에 함께 찍은 투샷을 공개했다. 그러면서 "공연 직후라 사진 부탁이 죄송했다. 숨을 가쁘게 쉬고 있었는데, 같이 찍어주셨다. 감사했다"며 훈훈한 미담을 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr