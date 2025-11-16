이미지 크게보기 사진 = KBS2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'

'고기깡패'로 불리는 셰프 데이비드 리가 미국에서 겪었던 고충을 털어놨다.16일 방송된 KBS2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서 데이비드 리는 자신의 식당에서 직원들과 과거 힘들었던 이야기를 나누었다.이날 방송에서 직원이 "뉴욕에서 힘들었던 적이 있냐"고 묻자 데이비드 리는 "문화가 다르기 때문에 다른 문화에서 오는 이질감도 컸고, 인종차별도 지금 와서 생각해 보면 웃을 수밖에 없다"며 당시에는 상처가 컸다고 고백했다.이어 데이비드 리는 "2인자로 간 주방에서 수셰프였는데 왕따를 당한 적도 있다. 인종도 다르고 같이 시간을 보내지 않았다는 이유로 일을 안 주더라"고 얘기했다.결국 레스토랑을 나온 데이비드 리는 "정말 억울해서 혼자 울면서 나왔다"고 토로해 안타까움을 안겼다.데리비드 리는 이러한 경험을 요리 열정으로 극복했다고 밝혔다. 그는 "매일 20~30개 넘는 업무 리스트를 도저히 시간 안에 못 하겠더라. 그래서 출근 시간은 1시인데 오전 6시 30분에 나갔다. 수셰프한테 가서 '제가 도울 게 없을까요?' 물어보고, 그렇게 역할을 늘려갔다. 수셰프가 직접 1 대 1 교육을 해줬다"고 덧붙였다.그 결과, 그를 괴롭혔던 동료가 나중에는 먼저 다가왔고, 이유를 묻자 "너의 요리에 대한 진심을 봐서 친해지고 싶다고 하더라"며 현재 그 친구는 데이비드 리의 가장 친한 친구 중 하나가 되었다고 말해 훈훈함을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr