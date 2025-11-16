사진=남규리 유튜브 ‘귤멍’

가수 겸 배우 남규리가 오랜만에 연기 근황을 전하며 새로운 변신을 예고했다.지난 16일 남규리의 유튜브 채널 '귤멍'에는 "Ep.21 남규리 충격 변신! 맑은 눈의 연기광 규리 | 드라마 촬영현장 살짝 보여드릴게요 (feat. 카카오페이지 인간시장)"이라는 제목의 영상이 공개됐다.공개된 영상에는 2026년 카카오페이지에서 단독 공개될 드라마 '인간시장'의 첫 촬영 현장이 담겼다. 앞서 브이로그에서 공개한 연기 수업과 준비 과정이 이 작품을 위한 것이었음이 드러났다.남규리는 특수분장을 마친 뒤 멍이 가득한 얼굴을 확인하며 "이거 대박이다", "저 이래도 사랑해주실 건가요?"라고 말하며 놀라움을 드러냈다. 해당 장면이 공개되자 남규리가 맡은 배역에 대한 궁금증이 높아졌다.그는 한파 속에서 레깅스 차림으로 하루 종일 양화대교를 뛰었다고 밝혔으며, 비를 맞는 장면을 앞두고 눈물 자국과 뺨 자국이 남은 얼굴로 촬영에 임하는 모습도 보였다. 하이힐에 미니 드레스를 입고 맨바닥에 주저앉아 비를 맞으며 오열하는 장면도 짧게 공개됐다.남규리는 올해 신곡 '그래도 좋아해요', 리메이크 싱글 '슬픔이 찾아와서 그래', '가슴앓이' 등을 연달아 발표하며 가수로서 활발히 활동하고 있다. 동시에 연기와 유튜브를 포함한 다양한 분야에서 활동을 이어가고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr