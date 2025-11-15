사진 = 황신혜 인스타그램

배우 황신혜가 세련된 일상을 공유했다.최근 황신혜는 자신의 인스타그램에 "헬로키링..아리가토고자이마스"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 황신혜는 도심 거리를 배경으로 여유로운 시간을 즐기고 있다. 크림색 볼캡과 루즈핏 가죽 재킷, 아이보리 팬츠로 완성한 시크한 스트리트룩이 시선을 사로잡는다.다른 컷에서는 연보라색 니트와 골드 체인 네크리스를 매치해 포인트를 줬고, 라떼 위 그린티 층이 돋보이는 음료를 들고 환하게 웃는 모습이 눈길을 끈다. 자연스러운 헤어스타일과 수수한 메이크업에도 우아함이 배어 있다.팬들은 "와 연보라색니트 와우 센스", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "해피해보여", "나이를 거꾸로 먹나요", "스타일 미쳤다" 등 뜨거운 반응을 보였다.한편 1963년생으로 올해 62세인 황신혜는 탄탄한 복근과 166cm, 48kg의 균형 잡힌 몸매를 유지한 미녀 배우로 유명하다. 또 황신혜는 배우이자 모델과 화가로 활동 중인 딸 이진과 함께 패션과 예술 영역에서 활발한 행보를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr