배우 한혜진이 밝은 미소를 담은 근황을 전했다.최근 한혜진은 자신의 인스타그램에 "날이 많이 지나서 쑥스러웠던 생일파티 애정하는 우리 동네 엄마들 늘 응원해주는 고마운 사람들 이 여인들 만나면 진짜 너무 많이 웃게 된다"라며 "예쁜 사진 고마워"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 한혜진은 크림색 트위드 재킷에 진청 데님을 매치해 단아하면서도 세련된 분위기를 연출했다. 머리띠를 착용한 모습은 한혜진 특유의 우아한 분위기를 더했고 케이크와 꽃다발을 앞에 둔 채 미소 짓는 장면에서는 자연스러운 행복이 느껴졌다. 카페 안의 따뜻한 조명과 크리스마스 장식이 어우러져 한혜진의 고급스러운 비주얼을 한층 돋보이게 했다.팬들은 "언니가 넘넘넘 아름다웠어요", "늘 응원합니다", "옆모습도 어쩜 진짜 너무 예쁨", "화이팅", "진매력적인 미소", "축하해용" 등의 반응을 보였다.한편 TV CHOSUN 새 주말미니시리즈 '다음생은 없으니까'에 출연 중인 한혜진은 1981년생으로 44세이며 8살 연하 축구선수 기성용과 결혼해 슬하에 1녀를 두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr