음주는 태아에 치명타인데…'김지민♥' 김준호, "임신과 술 관계 없어" 금주 의지 꺾였다 ('독박투어4')

김지민 ,김준호/ 사진=텐아시아 DB

김지민 남편 김준호가 중국 칭다오 ‘절주 여행’중 위기를 맞이한다.15일 오후 9시 방송되는 채널S ‘니돈내산 독박투어4’ 25회에서는 중국 칭다오로 ‘절주 여행’을 떠난 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 현지 핫플과 맛집을 누비는 모습이 펼쳐진다.이날 ‘독박즈’는 칭다오 도심 속 휴식처인 ‘중산공원’에 입성한다. 이곳은 칭다오의 전경을 한눈에 내려다 볼 수 있는 관광 핫플로, 이들은 전망대에 오르기 위해 2인용 리프트에 탑승한다. 이때 장동민은 김준호와 나란히 앉아 2세 얘기를 꺼낸다. 그는 “지난 샤먼 여행에서도 리프트 위에서 내가 2세 상담을 해줬는데, 이제 슬슬 (계획을) 구체화 시켜야지”라고 말한다.김준호는 “그래서 ‘절주 여행’을 온 것 아니냐”고 답하고, 장동민은 “사실 (임신과) 술은 관계가 없는 것 같다”며 “대희 형과 나는 술을 한참 마시던 때에 딸을 낳긴 했다”고 고백한다. 그러자 김준호는 “나도 딸 낳고 싶은데! 그럼 평소처럼 술 많이 마시면 되나?”라며 ‘팔랑귀’ 모드를 가동한다.2세를 준비할 때는 부부 모두 3개월 전부터 금주를 하는 것이 바람직하다. 남편이 금주를 하는 이유는 정자가 생성되는 기간 동안 음주를 하면 정자의 수, 운동성, DNA 손상의 영향이 미칠 수 있기 때문이다.‘절주 여행’에 위기가 닥친 김준호는 전망대 구경을 마친 뒤 다 같이 식당으로 향한다. 여기서 ‘독박즈’는 칭다오의 시그니처인 양꼬치와 맥주, 각종 요리 등을 푸짐하게 주문한다. 맥주가 나오자 유세윤은 “우리 준호 형, 건강한 2세 만들기를”이라며 훈훈하게 건배 제의를 하고 ‘독박즈’는 ‘중국 10대’ 면 요리 중 하나인 ‘연변 냉면’과 각종 양념의 양꼬치를 폭풍 흡입한다.특히 장동민은 ‘연변 냉면’에 대해 “먹을수록 중독되는 맛”이라고 극찬한다. 이어 맥주를 육수처럼 부어서 끓이는 맥주탕인 ‘피주궈’가 등장하자 ‘독박즈’는 네버 엔딩 먹방을 선보인다고 해 기대를 모은다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr