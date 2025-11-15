사진 = 안현모 인스타그램

방송인 안현모가 지성미 넘치는 근황을 공개했다.안현모는 최근 자신의 인스타그램에 "톡쏘는명의들 창상 치료의 세계적 권위자이신 WoundAcademy 고려대학교병원 한승규 교수님과 함께했습니다"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 안현모는 세련된 화이트 투피스 차림으로 단정하면서도 고급스러운 분위기를 자아낸다. 심플한 재킷과 벨트 디테일이 더해진 드레스는 품위와 지성을 동시에 담아냈다. 단아하게 묶은 헤어스타일과 은은한 미소가 조명 아래 더욱 빛나며, 스튜디오 안에서도 프로페셔널한 아우라를 발산했다.팬들은 "우와 진짜 아름답다", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "늘 기대됩니다", "정말정말 제 롤모델이세요" 등 열렬한 응원을 보냈다.안현모는 방송과 강연, 통역 활동 등 다방면에서 활약 중이며, 전문성과 품격을 모두 갖춘 방송인으로 꾸준히 사랑받고 있다.한편 1983년생으로 42세인 안현모는 한국외국어대학교 통번역대학원 국제회의통역 석사 출신으로 SBS에서 기자로 활동했었다. 또 안현모는 2017년 브랜뉴뮤직 대표 라이머와 결혼한 후 2023년 11월 파경을 맞았다. 이혼 이후에도 본업과 본업 외 활동을 활발하게 이어가고 있는 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr