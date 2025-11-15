사진 = 아이린 인스타그램

레드벨벳 아이린이 아름다운 비주얼을 뽐냈다.아이린은 최근 자신의 인스타그램에 다수의 해시태그를 게시하며 근황을 전했다.공개된 사진 속 아이린은 아이보리 컬러의 니트와 스커트를 매치해 우아하고 따뜻한 분위기를 연출했다.허리 라인을 강조한 벨트와 반짝이는 니트 소재가 조명 아래 은은하게 빛나며 아이린 특유의 고급스러움을 더했다. 셀카에서는 맑은 피부와 또렷한 눈매로 청초한 매력을 뽐냈고 장갑과 미니백을 들고 포즈를 취한 컷에서는 사랑스러운 겨울 요정 같은 무드를 완성했다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "공주님", "정말 여신이에요" 등 뜨거운 반응을 보였다.아이린은 레드벨벳 활동뿐 아니라 다양한 화보와 광고를 통해 독보적인 비주얼과 존재감을 입증하며 활발한 활동을 이어가고 있다. 한편 레드벨벳 아이린은 1991년생으로 34세이며 최근 솔로활동과 유닛 활동을 하며 팬들과 만났다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr