'김연아♥' 고우림, 결혼 3년 만에 기쁜 소식 전했다…"부담 갖지 말라" 응원 받더니 우승 ('편스토랑')[종합]

2022년 김연아와 결혼한 고우림이 첫 출연에 우승을 거머쥐었다.지난 14일 방송된 KBS2 예능 ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 ‘김치’를 주제로 한 메뉴 대결 결과가 공개됐다. 만능여신 이정현, 요리천재중 김재중, NEW편셰프 고우림 중 우승 및 출시 영광은 고우림의 유자동치미가 차지했다. 고우림의 유자동치미는 출시 직후 폭발적 반응을 이끌었다. 아워홈 서버 폭주로 일시적으로 접속이 불가능한 상황이 벌어졌다. 준비된 유자동치미 제품이 모두 판매되며 일시 품절 사태도 발생했다. 그야말로 ‘대박’이 터졌다는 반응이다.이날 막내 고우림을 위해 포레스텔라 멤버들이 완전체로 출격했다. 고우림은 “올해로 데뷔 8주년이다. 지금은 가족 같다. 멤버들에게 고마움을 전하기 위해 좋은 음식을 대접하고 싶다”며 세 명의 형들을 초대했다. 조민규, 배두훈, 강형호 세 형은 막내를 위해 멋지게 턱시도를 차려입고 등장했다. 이에 고우림은 꽈당샐러드, 원팬 함박스테이크, 봉다리해물찜까지 코스 요리를 선보였다.요리하는 막내 고우림과 지켜보는 포레스텔라 형들의 티키타카도 폭발했다. 형들은 고우림의 셔츠핏을 극찬하는가 하면 고우림의 지우고 싶은 흑역사 ‘깡’ 댄스의 기억을 꺼내 웃음을 자아냈다. 무엇보다 막내의 요리를 극찬하며 누구보다 맛있게 먹어주고 “세 명의 밥줄이 달렸는데”라며 막내 고우림의 전역을 누구보다 애타게 기다렸다고 해 폭소를 안겼다.대화가 무르익으며 자연스럽게 고우림, 김연아 커플의 3년 비밀연애 에피소드도 쏟아졌다. 포레스텔라 멤버 중 조민규가 고우림, 김연아 커플의 오작교였다고. 특히 포레스텔라 멤버들이 두 사람의 비밀연애를 지켜주기 위해 만든 김연아의 애칭 ‘당근’이 공개돼 눈길을 끌었다. 멤버들은 지금도 김연아를 ‘당근’이라고 부른다고. 또 김연아가 뽑은 남편 고우림의 최애 무대도 공개됐다.8년이라는 시간을 함께 한 포레스텔라는 멤버 4명 중 3명이 유부남이 됐다. 멤버들은 각자의 아내에 대한 이야기, 아내들의 친분과 유쾌한 공통점까지 언급해 웃음을 줬다. 마지막으로 멤버들은 지난 시간을 돌아보며 “포레스텔라 영원하라!”를 외쳤다.한편 이날 ‘김치’ 메뉴 평가에서 이정현은 가성비와 자연의 단맛을 잡은 오렌지 깍두기를, 김재중은 죽은 김치도 살리는 JJ맛김치를, 고우림은 아삭한 식감과 상큼한 맛을 살린 유자동치미를 최종 메뉴로 선보였다. 최종 메뉴를 맛본 메뉴평가단은 “이건 반칙”이라며 역대급 극찬을 쏟아냈다. 어느 때보다 치열한 고민 끝에 고우림의 유자동치미가 최종 우승 메뉴로 결정됐다.“부담 갖지 말라”는 아내 김연아의 응원을 받으며 편셰프 출사표를 던진 고우림. 첫 출연에 우승까지 거머쥔 고우림의 유자동치미에 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr