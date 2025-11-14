사진=베일리 SNS

그룹 올데이 프로젝트 멤버 베일리와 영서가 놀라운 싱크로율을 보였다.베일리는 지난 13일 자신의 인스타그램 스토리에 "HBD"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진과 하나의 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 베일리가 멤버 영서의 생일을 축하하며 투샷을 보여주고 있는 모습. 특히 두 사람이 쌍둥이처럼 이목구비가 비슷해 눈길을 끌었다.한편 베일리와 영서가 몸 담고 있는 올데이 프로젝트는 컴백을 앞두고 있다. 새 디지털 싱글 'ONE MORE TIME'은 오는 17일 오후 6시 발표되며, 12월에는 데뷔 첫 EP가 발매된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr