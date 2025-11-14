사진= SBS '키스는 괜히 해서!'

배우 정가희가 '키스는 괜히 해서!'에 출연했다.지난 12일 첫 방송된 SBS 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'는 생계를 위해 애 엄마로 위장취업한 싱글녀와 그녀를 사랑하게 된 팀장님의 쌍방 속앓이 로맨스다. 정가희는 극 중 공지혁(장기용 분)의 이복 누나이자 육아용품 기업 '내추럴베베'의 이사 공지혜로 분했다.2회(13일) 방송에서 공지혜는 머리부터 발끝까지 우아함 그 자체인 재벌 커리어 우먼의 자태를 뽐내며 첫 등장했다. 등장과 동시에 서늘한 표정을 짓던 그가 아버지 공창호(최광일 분) 앞에서 선한 얼굴로 갈아 끼우고 대화를 이어가는 이중성을 보였다. 그러던 중 공지혜는 '내추럴베베'의 세계 1위를 위해 유통망 역할인 태유물산과 파트너십을 체결하는 것은 어떠냐는 공창호의 물음에 의아했다. 이내 공지혁을 해당 기업 회장의 딸과 결혼시킬 것이라는 아버지의 계획을 들었고, 공지혜는 자리에 위협을 느끼듯 당황과 분노에 휩싸였지만 겨우 표정 관리를 했다.공지혜는 동생 공지혁에 대한 경계심 증폭으로 그를 수렁에 빠트릴 만한 계략을 세우기 시작한다. 마침 회사에 공지혁의 자리를 마련하라는 지시를 받은 그는 공지혁에 의해 회사가 망할 만한 방도를 꾀했다. 바로 동생과 함께 일할 팀원들을 별 볼 일 없는 스펙과 예측 불가한 언행, 감당 안 되는 인성, 만 6세 이하 자녀를 양육 중인 엄마들로 채용하라고 지시한 것.이후 지원자들의 이력서를 보던 공지혜는 고다림(안은진 분)의 가짜 이력서를 보며 만족했고, 공지혁에게는 가식적인 얼굴로 최고의 TF 팀을 만들어 줄 것처럼 거짓말을 한다.이처럼 정가희는 '키스는 괜히 해서!' 초반부터 인물의 양면성을 실감 나게 연기해 긴장감을 유발했다.한편, 정가희가 활약 중인 '키스는 괜히 해서!'는 매주 수, 목요일 밤 9시 SBS에서 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr