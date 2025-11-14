사진제공=JTBC

'서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기' 류승룡이 퇴직 위기에 놓인다.JTBC 토일드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'(이하 '김 부장 이야기')에서 ACT 아산공장을 지배하는 김낙수(류승룡 분)와 이주영(정은채 분)의 생존을 건 기싸움이 흥미를 더하고 있다.본사 출신의 김낙수와 이주영의 관계는 첫 만남부터 제대로 꼬였다. 본사에서 강제 인사 이동된 김낙수가 요플레 하나로 이주영과 갈등을 빚었기 때문. 낯선 환경에 적응하기도 전에 직원들의 무관심이 이어진 만큼 김낙수의 마음속 불만은 쌓여갔다. 아산공장에서 일하는 동안 강제 인사 발령된 본사 사람들을 만나온 이주영 역시 김낙수의 존재가 떨떠름하기만 했다.때문에 김낙수가 아산공장에 온 이후로 두 사람은 내내 거리감을 유지해 왔다. 그러나 김낙수가 공장에 머무르는 시간이 길어질수록 사소한 대화가 오가기 시작했다. 언제 어디서나 사건이 생기면 가장 빠르게 나타나 문제를 해결하고 직원들과 원만한 관계를 유지하는 이주영의 리더십을 눈여겨보던 김낙수는 이주영과 따로 만나 비결을 묻는 등 도움을 요청하기도 했다.이주영도 김낙수의 헛헛한 심정을 누구보다 잘 알고 있었던 만큼 작업반장으로서 김낙수에게 현실적인 조언을 건넸다. 끈 떨어진 연 신세임에도 불구하고 어떻게든 다시 본사로 돌아가기 위해 발버둥 치는 김낙수의 노력이 부질없게 느껴졌던 터. 밤새 논두렁을 뛰어다니는 김낙수의 고성을 들으며 "얼마나 속이 타겠냐"고 이야기하는 이주영의 목소리에는 김낙수를 향한 한심함과 딱함이 묻어났다.이런 가운데 인사팀의 칼바람이 아산공장에 휘몰아치면서 김낙수의 어깨는 더욱 무거워졌다. 인사팀장 최재혁(이현균 분)이 김낙수에게 퇴직 권고를 할 직원 20명을 추려달라고 부탁했던 것. 20명을 추리지 못할 경우 김낙수 본인의 희망퇴직까지 고려해야 했기에 김낙수의 고민은 깊어져만 갔다.무엇보다 김낙수는 좌천됐다가 다시 본사로 복귀해 임원까지 단 선배로부터 본사에서 심부름을 시키면 화끈하게 해버리라는 조언까지 들었던 상황. 이전과 달리 단호하고 엄격한 태도로 직원들을 대하는 김낙수의 변화에 이주영의 표정도 딱딱하게 굳어 일촉즉발의 긴장감을 형성하고 있다. 과연 김낙수가 공장 직원 20명을 쳐낼 수 있을지 관심이 쏠린다.'김 부장 이야기'는 오는 15일 오후 10시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr