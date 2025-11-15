'살림남' 사상 초유의 남매 팬덤 전쟁이 발발한다.
15일 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 박서진 남매가 자존심을 건 팬덤 전쟁을 펼친다.
이날 효정은 자신의 이름이 적힌 응원 피켓과 팬레터를 거실 한편에 전시하며 일명 '자존감존'을 꾸려 '팬부심'을 뽐낸다. 이를 본 박서진은 "이거 돈 주고 만든 거 아니야?"라며 폭풍 견제에 나서고, 이어 수북이 쌓인 자신의 팬레터를 꺼내 들며 '놀리기 장인' 면모를 발휘한다. 급기야 박서진은 "팬카페 만들어서 팬미팅도 해봐라. 진짜 팬이 준 건지 증명해 봐야지"라고 말한다. 결국 효정은 오빠의 팬클럽명 '닻별'에 맞서 자신의 팬클럽 '뚱별'을 창단하고 직접 팬카페를 개설해 팬미팅 준비에 돌입한다. 특히 참석할 팬들을 위해 '김장 김치'라는 특별한 역조공 선물을 마련하며 남다른 팬 사랑을 드러낸다.
임영웅에 이어 팬카페 팬덤 랭킹 2위를 기록 중인 박서진은 효정의 모습을 보며 13년 전 직접 팬카페를 개설했던 초창기를 떠올린다. 그가 팬카페 게시글을 살펴보며 지난 세월을 되짚는 가운데, '보물찾기급' 숨은 과거사가 공개돼 웃음을 자아낸다.
또한 박서진은 2~30명 팬들과 함께했던 첫 팬미팅을 떠올리다 현재 6만 6천 명이 넘는 '닻별'을 언급하며 끝내 눈시울을 붉힌다. 과연 그가 눈물을 보인 이유는 무엇일지 궁금증이 쏠린다.
KBS 2TV '살림남'은 이날 오후 10시 35분 방송된다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
