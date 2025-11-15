사진 = KBS 2TV '살림남' 제공

사진 = KBS 2TV '살림남' 제공

'살림남' 사상 초유의 남매 팬덤 전쟁이 발발한다.15일 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 박서진 남매가 자존심을 건 팬덤 전쟁을 펼친다.이날 효정은 자신의 이름이 적힌 응원 피켓과 팬레터를 거실 한편에 전시하며 일명 '자존감존'을 꾸려 '팬부심'을 뽐낸다. 이를 본 박서진은 "이거 돈 주고 만든 거 아니야?"라며 폭풍 견제에 나서고, 이어 수북이 쌓인 자신의 팬레터를 꺼내 들며 '놀리기 장인' 면모를 발휘한다. 급기야 박서진은 "팬카페 만들어서 팬미팅도 해봐라. 진짜 팬이 준 건지 증명해 봐야지"라고 말한다.결국 효정은 오빠의 팬클럽명 '닻별'에 맞서 자신의 팬클럽 '뚱별'을 창단하고 직접 팬카페를 개설해 팬미팅 준비에 돌입한다. 특히 참석할 팬들을 위해 '김장 김치'라는 특별한 역조공 선물을 마련하며 남다른 팬 사랑을 드러낸다.임영웅에 이어 팬카페 팬덤 랭킹 2위를 기록 중인 박서진은 효정의 모습을 보며 13년 전 직접 팬카페를 개설했던 초창기를 떠올린다. 그가 팬카페 게시글을 살펴보며 지난 세월을 되짚는 가운데, '보물찾기급' 숨은 과거사가 공개돼 웃음을 자아낸다.또한 박서진은 2~30명 팬들과 함께했던 첫 팬미팅을 떠올리다 현재 6만 6천 명이 넘는 '닻별'을 언급하며 끝내 눈시울을 붉힌다. 과연 그가 눈물을 보인 이유는 무엇일지 궁금증이 쏠린다.KBS 2TV '살림남'은 이날 오후 10시 35분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr