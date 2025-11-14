[종합] '김정민♥' 루미코, 별거 2년 만에 이혼 통보…결국 촬영 중단, "버리고 혼자 가" ('각집부부')

사진제공=tvN STORY

김정민이 아내 루미코로부터 이혼 통보를 받았다.지난 13일 방송된 tvN STORY 예능 '각집부부'에서는 결혼 20주년을 맞은 김정민과 루미코 부부의 일본 데이트가 공개됐다.이날 김정민은 아내와 아이들을 만나기 위해 일본으로 떠나기 전, 사유리에게 일본어를 모습이 담겼다. 김정민은 받아쓰기 테스트를 했지만, 실력은 초등학생 수준도 안 됐다. 결국 사유리는 "아내 이름은 쓸 수 있지 않냐"고 물었고, 김정민은 아내 이름 조차 쓰는 걸 힘들어했다.스튜디오에서 이를 지켜보던 루미코는 "이거 못 쓰면 우리 이혼"이라고 선언했다. 이에 김정민은 "썼을 것이다. 이혼 안 해도 된다"고 말했지만, 실제로 김정민은 아내 이름을 쓰지 못하고 포기했다. 루미코는 "우리 이혼이냐"고 황당해했고, 김정민은 "취소해달라"고 부탁했다.이후 김정민은 새벽 비행기를 타고 일본집에 도착했다. 결혼 20주년을 맞은 두 사람은 함께 외출을 했고, 루미코가 하고 싶었던 커플 요가와 리마인드 웨딩 촬영을 했다.루미코는 김정민에게 롤러스케이트를 타자고 제안했다. 일콩달콩한 모습을 기대한 루미코와 달리 김정민은 혼자 트랙을 돌기 시작했고, 루미코는 "왜 나를 버리고 가는 거야. 왜 혼자서 가"라며 서운해했다. 결국 루미코는 롤러스케이트를 타다가 바닥에 넘어졌고, 손목 통증을 호소했다.결국 촬영이 중단됐고, 두 사람은 병원으로 향했다. 엑스레이 촬영 결과 손목에 금이 갔다는 진단을 받았다. 깁스를 한 루미코는 "액땜했다"며 긍정적인 모습을 보였다. 김정민은 "그만하길 다행"이라고 말했다.한편, 2006년 결혼한 김정민, 루미코 부부는 2023년부터 별거 중이다. 루미코는 과거 예능에서 2013년 셋째 출산 후 각방을 쓰기 시작했다고 밝히며 같이 잔 시간보다 각방 쓴 시간이 더 많다고 말한 바 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr