사진 = tvN STORY '각집부부' 캡처

사유리가 아들 젠 운동회 고충을 털어놔 눈길을 끈다.13일 밤 8시 방송된 tvN STORY '각집부부'에서는 가족을 위해 일본어 공부에 매진하는 가수 김정민의 일상과 함께, 그를 찾아온 방송인 사유리가 싱글맘으로서 겪는 현실적인 고충을 털어놓는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 김정민은 보다 효과적인 일본어 공부를 위해 일본어 능통자인 사유리를 집으로 초대했다. 김정민은 "다섯 식구 단체 채팅방이 있는데 나는 일본어 글씨를 잘 모르는데 가족들이 일본어로 대화하더라" 며 "그래서 소외감을 느껴 그다음부터 일본어 공부를 열심히 했다"고 독학에 나선 이유를 솔직하게 고백해 웃음을 안겼다. 하지만 김정민이 '돌에 맞아 죽었어요' 같은 평소 쓰지 않는 독특한 일본어 문장을 암기하는 모습이 포착되어 아내 루미코에게 "공부법이 이상하다"는 지적을 받아 폭소를 자아냈다.훈훈한 대화가 이어지던 중 사유리는 아들 젠이 만 나이로 4살, 한국 나이로는 6살이 되었다고 근황을 전하며 싱글맘으로서 겪는 깊은 고민을 언급했다. 아들 젠을 '언어 천재'라고 극찬하는 출연진들의 칭찬에 감사함을 표하던 사유리는 "젠 어린이집에 아빠 운동회가 있었는데 아빠가 없으니까 집 근처 부동산 아저씨가 대신 가줬다"고 고백하며 뭉클함을 안겼다.김정민은 사유리의 고백에 깊이 공감하며 곧바로 "나 시간 많은데, 만약 젠이 필요하다고 하면 갈 거다"며 "중요한 날에는 연락해서 스케줄 없을 때는 내가 집에만 있으니까 가겠다"고 든든하게 말했다. 김정민의 따뜻한 응원에 사유리는 "저뿐만 아니라 싱글맘들이 그런 일이 많이 있다"고 설명하며 비혼모로서 육아의 현실적인 어려움을 다시 한번 언급했다. 한편 사유리는 2020년 정자 기증을 받아 비혼모로 아들 젠을 출산해 키우고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr