사진 = 'SBS PLUS' 공식 유튜브 캡처

'나는솔로' 돌싱특집인 28기 광수와 정희가 달달한 '현커' 면모를 제대로 드러냈다.'SBS PLUS' 채널에서 운영하는 유튜브 채널에서는 '리액션 최초 현커 등장? 28기 돌싱 현커특집 솔로리액션'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서는 28기광수, 28기정희, 28기영자, 28기영철이 등장해 방송을 보고 리액션을 가지는 시간을 가졌다.광수는 정희에 대해 "저의 애기이자 여친을 소개해 드리겠다"고 하면서 달달한 면모를 뽐냈다. 광수와 정희 외에도 28기 '현커'는 영철과 영자, 옥순과 영철, 비록 최종커플은 아니었지만 아기 '나솔이' 부모가 된 정숙과 상철도 있었다.언제 부터 사귀게 됐냐는 질문에 정희는 "바로 그냥"이라며 "제가 느낄 때는 최종 선택을 하는 게 거의 사귀는 거라는 의미로 저는 생각했다"고 했다. 그러자 광수는 정희에 대해 "굉장히 적극적이시다"며 "저희는 말보다는 행동이 먼저다"고 해 눈길을 끌었다.이어 영상으로 정희의 첫등장 장면이 공개됐다. 정희는 광수에게 "저 때 어땠냐"고 물었다. 그러자 광수는 "제가 사전 인터뷰 때 여쭤보실 줄 알고 돌싱 분들 중에 이렇게 이상형을 제가 한 분만 말씀드린 게 방송에 나왔는데 다른분도 말씀 드렸다"고 하며 22기 정희를 언급했다. 그러더니 광수는 "근데 정희님이 오시길래 '저를 위해 보내셨나' 싶었다"고 했다.또 정희 첫인상에 대해 "첫인상은 이뻤다"며 "제일 이뻤다"고 했다. 이때 영철은 "근데 왜 첫인상 선택 때 정희가 아니라 옥순을 선택했냐"고 했다. 광수는 잠시 당황하더니 "캐리어 의리로 옥순을 선택했다"며 "예쁜 건 정희"라고 말했다.정희는 광수와의 첫 데이트에 대해 "오빠가 이렇게 부채질 해줬는데 나는 그렇게 나를 위해 뜨거운 국을 식히기 위해서 부채질해주는 사람을 처음 봤다"며 "그때 되게 심쿵했다"고 말했다. 그런가하면 광수와 정희는 방송 내내 손을 꼭 붙잡고 있어 많은 시청자들을 달달하게 만들었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr