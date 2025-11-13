이미지 크게보기 사진=텐아시아DB

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '자유부인 한가인' 캡처

배우 한가인이 자녀 계획에 대한 솔직한 심정을 털어놨다.13일 한가인의 채널 '자유부인 한가인'에는 "코에 점 있는 자연미인 한가인♥유혜주 은밀한 취향 공개 VLOG (리쥬라이크, 유준이)"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 한가인은 "오늘 만나러 가는 분이 진짜 얼짱으로 유명한 분이다. '얼짱시대'에 나왔던 유혜주 씨다"며 유튜버 유혜주를 만나러 간다며 성수동 나들이에 나섰다.성수동으로 이동하는 도중 제작진이 "한가인 님도 셋째 계획이 있냐"고 묻자 한가인은 솔직하게 속마음을 고백했다. 그는 "젊은 엄마들은 에너지가 넘치고 다르다. 저는 아기를 또 낳는다면... 정말 답이 없을 것 같다"며 "마음의 자세가 아직 준비되지 않았다"고 말했다.이어 "내 나이(44살)에 감당인 안 된다. 솔직히 체력이 따라주지 않는다"며 담담히 웃었다.2005년 한가인은 4세 연상 배우 연정훈과 결혼해 슬하에 두 자녀를 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr