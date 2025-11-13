사진제공=디즈니

디즈니+ '조각도시'로 빌런 역에 도전한 도경수가 디즈니+와의 협업에 만족감을 표했다.13일 월트디즈니 컴퍼니(이하 디즈니) 아태지역(APAC)은 홍콩 디즈니랜드호텔에서 '디즈니+ 오리지널 프리뷰 2025'를 개최했다. 이번 행사는 디즈니+에서 공개 예정인 APAC 및 글로벌 오리지널 콘텐츠를 미리 만나볼 수 있는 자리다. 한국과 일본 등 APAC 오리지널을 비롯한 일반 엔터테인먼트 라인업이 소개됐으며, 정상급 스타들과 크리에이티브 파트너가 참석했다.이날 행사에서는 한국 콘텐츠 라인업도 소개됐다. 그 가운데 '조각도시'는 흉악범 누명을 쓰고 수감된 청년 태중(지창욱 분)이 복수를 계획하고 실행해가는 액션 드라마. 지창욱은 흉악범 누명을 쓴 건실한 청년 태중 역을 맡았다. 도경수는 사건을 설계하는 조각가 요한을 연기했다.처음으로 빌런 연기에 도전한 도경수는 "두려움보다 새로운 캐릭터에 도전하는 설렘이 처음에는 컸다"고 이야기했다. 이어 "이걸 내가 과연 어떻게 연기하고 표현할지 궁금했다. 생각보다 재밌었다"고 말했다. 연기 포인트에 대해 도경수는 "보는 분들이 '저 크리에이터 안 나왔으면 좋겠다. 꼴 보기 싫다'는 감정을 느꼈으면 좋겠다는 생각으로 촬영했다"며 웃음을 안겼다.디즈니+와의 작업에 대해 도경수는 "저는 디즈니+가 짱이라고 생각한다"며 넷플릭스 등 다른 OTT 경쟁사를 의식하지 않은 솔직한 답변으로 폭소를 자아냈다.홍콩=김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr