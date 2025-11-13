사진제공=디즈니

누명을 쓴 청년이 복수해가는 장르물 '조각도시'의 주인공 지창욱이 촬영이 고생스러웠다고 솔직하게 털어놨다. 도경수는 빌런 연기에 첫 도전한 데 대한 만족감을 표했다.13일 월트디즈니 컴퍼니(이하 디즈니) 아태지역(APAC)은 홍콩 디즈니랜드호텔에서 '디즈니+ 오리지널 프리뷰 2025'를 개최했다. 이번 행사는 디즈니+에서 공개 예정인 APAC 및 글로벌 오리지널 콘텐츠를 미리 만나볼 수 있는 자리다. 한국과 일본 등 APAC 오리지널을 비롯한 일반 엔터테인먼트 라인업이 소개됐으며, 정상급 스타들과 크리에이티브 파트너가 참석했다.이날 행사에서는 한국 콘텐츠 라인업도 소개됐다. 그 가운데 '조각도시'는 흉악범 누명을 쓰고 수감된 청년 태중(지창욱 분)이 복수를 계획하고 실행해가는 액션 드라마. 지창욱은 흉악범 누명을 쓴 건실한 청년 태중 역을 맡았다. 도경수는 사건을 설계하는 조각가 요한을 연기했다.'최악의 악', '강남 비-사이드', '조각도시'까지 디즈니+에서 연달아 장르물을 해온 지창욱. 이번 '조각도시'에 대해서는 "10년 전 찍었던 영화 '조작된 도시'(개봉 2017년)와 같은 세계관을 갖고 있다. 그래서 좀 더 애정을 느꼈고, 더 책임감을 갖고 작업했다"고 밝혔다.처음으로 빌런 연기에 도전한 도경수는 "두려움보다 새로운 캐릭터에 도전하는 설렘이 처음에는 컸다"고 이야기했다. 이어 "이걸 내가 과연 어떻게 연기하고 표현할지 궁금했다. 생각보다 재밌었다"고 말했다.특별히 노력한 점이 있냐는 물음에 도경수는 "영감을 받기 위해 노력을 했다기보다 대본에 충실했다. 실질적으로 경험할 수 있는 역할이 전혀 아니라서 많이 상상하면서 연기했다"고 밝혔다. 또한 "좀 더 날카롭게 보이기 위해 헤어스타일이나 의상 같은 외적인 것들에 대해서도 감독님과 많이 얘기하면서 결정했다"고 전했다.연기 포인트에 대해 지창욱은 "시청자들이 태중의 시점으로 (이야기를) 따라갔으면 좋겠다는 생각을 갖고 했다. 태중이 가진 감정적 부분을 잘 표현하려고 고민했다. 빌런 역인 도경수는 "보는 분들이 '저 크리에이터 안 나왔으면 좋겠다. 꼴 보기 싫다'는 감정을 느꼈으면 좋겠다는 생각으로 촬영했다"며 웃음을 안겼다.영화 리메이크에 어려운 점은 없었냐는 질문에 지창욱은 "'조작된 도시'를 리메이크했다기 보다 '조작된 도시'의 세계관을 좀 더 확장시켜서 '조각도시'라는 새 시리즈로 만들었다는 게 좀 더 적합할 것 같다"고 설명했다. 이어 "'조작된 도시'와 '조각도시'를 같은 작품이라고 생각해본 적 없다. 그만큼 달랐고, 새로운 인물, 서사가 많았다. 새로운 '조각도시'라는 시리즈를 촬영한다고 생각했다"고 말했다. 극 중 갖은 고생을 하고 싸움도 많았던 촬영을 두고 "'조각도시'는 처음부터 끝까지 너무 힘들었다"고 고백해 웃음을 안겼다. 이에 도경수도 "저도 같은 작품이라 생각하지 않고 촬영했다"면서 "창욱이 형이 고생한 건 진짜다"라고 강조해 웃음을 더했다.디즈니+와의 작업에 대해서 지창욱은 "디즈니+와 협업하는 건 배우로서 감사한 일이다. 찾아주시고 투자해 주셔서 감사하다. 그것에 대한 책임감도 많이 느낀다"라고 말했다. 도경수는 "저는 디즈니+가 짱이라고 생각한다"며 넷플릭스 등 다른 OTT 경쟁사를 의식하지 않은 솔직한 답변으로 폭소를 자아냈다.'조각도시'는 지난 11월 5일 공개를 시작, 오는 12월 3일까지 순차대로 공개 예정이다.홍콩=김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr