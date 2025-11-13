민희진 어도어 대표, 하이브 사옥/사진제공=어도어, 하이브

어도어 전 대표 민희진이 그룹 뉴진스의 어도어 복귀에 대해 입장을 전했다. 이와 동시에 "저는 어디서든 새롭게 시작할 수 있다"고 말해 눈길을 끌었다.민희진은 13일 공식입장을 내고 "멤버들이 함께 복귀하기로 한 결정은 깊은 고민과 대화를 거쳐 내린 선택일 것"이라며 "저는 그 선택을 존중하고 지지한다. 어려움이 있었지만, 서로를 지키기 위해 다시 손을 잡은 멤버들의 용기를 소중히 생각한다"고 밝혔다.민희진은 뉴진스가 어도어에 전속계약해지 통보를 하게 된 배경과 긴밀하게 연관되어 있기에 이같은 발언에 대해 이목이 쏠린다. 뉴진스는 어도어와 전속계약을 해지하는 이유 중 큰 비중으로 민 전 대표의 부재를 꼽았던 바 있다.그러면서 민희진은 새 출발을 시사했다. 그는 "저는 어디서든 새롭게 시작할 수 있다"면서 "그러나 어떠한 상황에서든 뉴진스는 5명으로서 온전히 지켜져야 한다고 생각한다"고 말해 눈길을 끌었다.하이브와 진행되고 있는 소송에 대해서도 말했다. 그는 "저와 하이브 간의 소송은 뉴진스와 전혀 관계 없는 별개의 소송"이라며 "개인으로서 할 수 있는 최선으로 임하고 있으니 진실이 규명되길 바란다"고 했다.민희진은 오케이(ooak)를 설립하며 이미 새 출발을 시사한 상태다. 일각에서는 그가 새로운 보이그룹을 준비한다는 이야기도 돌고 있다. 다만, 민희진은 하이브를 비롯해 산하 레이블과 여러 송사를 진행 중이다.민희진과 하이브는 260억원 규모의 풋옵션(특정 가격에 주식을 팔 권리) 소송을 벌이고 있다. 이밖에도 하이브 산하 레이블 쏘스뮤직, 빌리프랩 등은 민희진에 대해 손해배상소송을 제기해 법원의 판단을 받을 전망이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr