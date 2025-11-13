사진=SBS

종영까지 2화를 남겨둔 SBS '우주메리미'가 후반부에서도 촘촘하고 쫄깃한 전개를 이어가며 자체 최고 시청률을 경신해 화제를 모으고 있다. 앞서 '우주메리미'는 지난달 방송된 6회에서 불법촬영과 스토킹 등 범죄적 소재를 로맨스 서사에 결합해 시청자들의 거센 비판을 받았다. 특히 불법촬영을 '대리 용서'하는 듯한 전개가 논란이 되자, 제작진이 해당 클립 영상을 조용히 삭제하며 비난이 더욱 확산됐다. 현재 관련 내용은 방송통신심의위원회(방심위)에 민원이 접수된 상태라고 알려졌다.'우주메리미'는 최고급 신혼집 경품을 사수하려는 두 남녀의 달달 살벌한 90일간의 위장 신혼기로, 배우 최우식과 정소민의 케미스트리, 쾌속 전개로 시청자를 사로잡고 있다.지난 10화는 휘몰아치는 전개로 시청자들의 몰입도를 끌어올렸다. 김우주(최우식 분)의 고모부 장한구(김영민 분)가 본색을 드러내며 명순당을 위기로 몰아넣었다. 투자 사기에 한구가 연루되어 있음을 알게 된 우주의 할머니 고필년(정애리 분)은 의식을 잃었고, 명순당은 허위계약서로 투자를 받았다는 누명을 쓰는 등 폭풍 같은 전개가 이어졌다. 이에 따라 무거운 책임감을 느낀 우주의 곁을 유메리(정소민 분)가 지켜 뭉클함을 자아내는 한편, 두 사람이 의기투합해 한구의 가면을 벗겨 짜릿함까지 선사했다.시청자들은 '우주메리미'의 예측을 뛰어넘는 초스피드한 전개에 만족감을 드러내고 있다. 우주와 메리의 로맨스가 초스피드 전개로 시청자들의 사랑을 받은 데 이어 명순당에 닥친 위기와 이를 해결하는 과정 역시 빠르게 그려져 흡입력을 자아냈다.'우주메리미' 10화는 또 다시 자체 최고 시청률을 경신하며 후반부에 접어들어서도 시청자를 끌어들이는 마성의 드라마임을 입증하고 있다. '우주메리미' 10화는 순간 최고 11.1%까지 치솟았고, 전국 7.9%, 수도권 8.5%를 기록했다. 또한 채널 타깃 시청층인 2049 시청률도 최고 3.26%, 평균 2.4%로 자체 최고를 경신하며 토요일 방영된 미니시리즈 중 1위를 석권했다. 전 세계 OTT 플랫폼 내 콘텐츠 시청 순위 집계 사이트인 플릭스패트롤(FlixPatrol)에 따르면, '우주메리미'는 11월 4일 기준 디즈니+ TV쇼 부문 월드와이드 차트 4위에 올랐다. '우주메리미'는 첫 공개 이후 상위권을 유지하며 글로벌 팬들의 높은 관심을 받고 있다.'우주메리미'는 매주 금, 토요일 밤 9시 50분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr