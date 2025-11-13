사진=텐아시아DB

오늘(13일) 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 그룹 '더보이즈' 멤버 영훈과 양세찬 그리고 김대호가 노량진으로 임장을 떠난다.이날 방송은 2026학년도 대학수학능력시험(수능)이 끝난 기념으로 다양한 꿈이 살아 있는 서울 동작구 노량진으로 지역 임장을 떠난다. 노량진 지역임장은 '더보이즈' 영훈과 양세찬 그리고 김대호가 출격하며, 이들은 각각 아이돌 연습생, 사법고시생, 아나운서를 꿈꾸는 재수생 등 '수험생 3인방'으로 분해 아주 특별한 임장을 떠난다.세 사람은 노량진 재개발 예정 구역으로 임장을 떠난다. 2003년 노량진 뉴타운 지구로 지정된 곳으로 이제야 재개발 속도가 붙기 시작했다고 한다. 세 사람은 여덟 개의 재개발 구역 중 아직 주민들이 거주 중인 1구역으로 향한다.매물을 보기 위해 이동하던 중 세 사람은 영화 '기생충'에 나온 피자집을 발견한다. 영화 속 가게 내부는 물론 주인공 가족이 접던 피자 박스까지 그대로 놓여있다고 한다. 양세찬은 "이 피자집도 재개발이 되면 사라지게 된다. 아쉽다"고 말한다.노량진역에서 도보 9분 거리에 위치한 매물은 대문 앞에 위치한 반지하 방으로 깔끔한 화이트 톤 내부를 자랑한다. 세입자는 이곳에 특별한 공간이 있다며 두 번째 방문을 열어 보여준다. 내부를 확인한 세 사람은 상상하지 못한 공간에 입을 다물지 못했다고 한다. 한편, 세입자의 얼굴을 지켜보던 영훈은 "SNS에서 봤어요... 맞죠?”라고 말해 과연 누구일지 궁금증을 유발한다.세 사람은 노량진 재개발의 미래를 엿볼 수 있는 동작구 흑석동으로 이동한다. 김대호는 "흑석동도 재개발 전, 노량진처럼 주택단지가 밀집되어 있었다. 노량진보다 먼저 재개발을 거쳐 높은 아파트들이 들어섰다"고 설명한다.영훈은 SM엔터테인먼트에서 기획한 1세대 아이돌 대 선배님이 사시던 주택이 매물로 나왔다고 소개하며 앞장선다. 그는 "이곳이 바로 H.O.T. 선배님의 옛 숙소이다"라고 말하며, 남아있는 건물 기둥에 두 손을 대며 좋은 기(氣)를 받는다.내부에 들어선 세 사람은 한강뷰 테라스와 리모델링된 세련된 인테리어에 눈을 떼지 못한다. 또, 모든 가전과 빌트인 제품들이 기본옵션으로 주어진다고 해 눈길을 끈다.꿈이 모이는 곳! 노량진 임장은 오늘 밤 10시 '구해줘! 홈즈'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr