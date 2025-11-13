방송 조작 의혹 불거졌다…김종국, 3주간 총 85kg 감량 의심 "표정 뭐야" ('잘빠지는연애')[종합]

김종국/ 사진=텐아시아 DB

김종국이 방송 조작을 의심했다.지난 12일 방송된 TV CHOSUN '잘 빠지는 연애'에서는 9인의 '잘빼남녀'가 본격적인 합숙을 앞두고 지옥의 다이어트 훈련에 돌입하는 모습이 그려졌다.이날 잘빼남들은 마선호 트레이너의 인바디 검사로 현실을 마주했다. 136kg의 곤지암 이석훈과 107kg의 부천 임시완은 각각 체지방률 40%대라는 결과에 충격을 받았고, 마선호는 "성인 여성 한 명이 빠져야 적정 체중"이라며 냉정한 현실 조언을 건넸다.잘빼녀들은 이모란 트레이너의 '손진단'을 통해 체형은 물론, 체중 증가에 영향을 미친 심리적 요인까지 함께 점검받았다. 김포 태연은 높은 스트레스로 인한 폭식 패턴이 드러났고, 구로구 카리나는 "살쪘다는 이유로 친구들이 나를 창피해했다"는 고백과 함께 잘못된 식습관이 문제로 지목됐다. 이를 지켜보던 유이는 "연습생 시절 폭식으로 10kg 정도 체중이 늘었었다. 미래가 불안정하다는 생각에 채워지지 않는 느낌이 들어 배부른데도 계속 먹었다"며 깊이 공감했다.잘빼남녀들은 윗몸 일으키기, 팔굽혀펴기, 플랭크 등 기초 체력 테스트에서도 분투했다. 특히 곤지암 이석훈은 코어 근육이 부족해 간단한 동작조차 해내는 데 애를 먹었지만, 평균 이하의 체력에도 굴하지 않고 운동에 온 열정을 쏟는 모습으로 눈길을 끌었다. 김포 태연은 40층 계단 오르기 중 다리에 힘이 풀려 주저앉는 위기를 겪었으나, 끝내 포기하지 않고 완주에 성공해 찡한 감동을 안겼다.3주간의 다이어트를 잘빼남녀가 드디어 합숙소에 입소했다. 혹독한 시간을 견뎌낸 이들은 AI 이미지가 아닌 실제 모습으로 서로를 마주했고, 완전히 달라진 외모가 시선을 사로잡았다. 9인의 잘빼남녀가 3주간 감량한 총 무게는 무려 85kg. 땀과 노력이 결실을 맺은 순간이었다.14kg을 감량한 남양주 공유는 한층 훈훈해진 외모로 MC들의 감탄을 자아냈다. 13kg을 뺀 곤지암 이석훈은 "그 누구보다도 제 몸을 위해 열심히 투자한 3주였다. 이번 합숙을 위해 데이트룩에만 250만 원을 썼다"며, 달라진 외모만큼 높아진 자기 관리 열정을 뽐냈다. 은평구 이서진은 헤어스타일과 턱수염까지 깔끔하게 정리하고, 그야말로 환골탈태한 모습으로 등장했다. 김종국은 급기야 방송 조작 의문을 제기하며, 상상 이상의 변화에 의심과 놀라움을 동시에 드러냈다.김포 태연은 9kg을 감량한 103kg의 체중으로 등장했다. 사랑스러운 눈웃음 플러팅은 곤지암 이석훈과 부천 임시완의 심장을 동시에 저격했다. 반면, 김포 태연과 AI 소개팅에서 매칭됐던 은평구 이서진은 "노력하신 건 보이지만, 완전한 다이어트 성공이라고 보기엔 아직 기간이 짧지 않았나 생각이 들었다"며 다소 아쉬운 반응을 보이기도 했다. 은평구 이서진의 싸늘한 눈빛에 발끈한 김종국은 "표정 뭐야? 사회생활 안 할 거냐"라며 목에 핏대를 세웟다.이어진 자기소개 시간, 남양주 공유는 AI 소개팅 때와 첫인상 1순위가 동일하다고 직진 고백해 모두를 놀라게 했다. 그의 첫인상 상대였던 인천 김사랑은 "직진하는 모습이 멋있기도 하면서, 솔직히 기분이 너무 좋았다"라고 수줍게 고백했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr