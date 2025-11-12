/사진 = 빅히트뮤직

그룹 투모로우바이투게더 연준이 솔로 앨범으로 일본 오리콘 1위에 올랐다.11일 오리콘이 발표한 최신 차트(11월 10일 자)에 따르면 연준의 미니 1집 ‘NO LABELS: PART 01’(누 레이블스: 파트 01)은 ‘데일리 앨범 랭킹’ 정상을 찍었다. 한국 음악방송에서 선보인 무대들이 입소문을 타면서 신보에 대한 관심이 연일 뜨겁게 타오르고 있다. 타이틀곡 ‘Talk to You’(토크 투 유)는 11월 7일 자 ‘데일리 디지털 싱글 랭킹’ 7위에 오르며 현지 팬들의 호응을 얻었다.신보는 수식어나 규정어를 떼고 연준 그 자체를 담은 앨범으로 전 세계 리스너들의 호평을 얻고 있다. 발매 당일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에서 총 54만 2660장 팔리며 ‘하프 밀리언셀러’에 올랐다.최근 국내 음악방송에서는 보는 이들에게 쾌감을 선사하는 에너지 넘치는 춤과 섬세한 표정 연기, 안정적인 라이브, 무대를 즐기는 여유로움이 좋은 반응을 이끌고 있다. ‘K-팝 대표 춤꾼’이라 불리는 연준의 내공이 느껴지는 음악과 무대라는 호평이 이어지는 중이다.한편 연준이 속한 투모로우바이투게더는 오는 15~16일 일본 사이타마를 시작으로 5대 돔 투어에 돌입한다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr