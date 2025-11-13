마동석/ 사진=텐아시아 DB

사진 = tvN '아이 엠 복서' 프롤로그 영상 캡처

'아이 엠 복서'가 지금까지 본 적 없는 스케일의 복싱 서바이벌을 예고하고 있다.오는 21일 첫 방송되는 tvN '아이 엠 복서'(연출 이원웅, 작가 강숙경)가 프롤로그 영상을 공개했다.'아이 엠 복서'는 세계적인 액션 스타이자 30년 경력의 복싱 체육관 관장 마동석이 K-복싱의 부활을 위해 직접 설계한 초대형 블록버스터 복싱 서바이벌. 공개된 프롤로그 영상에는 마스터 마동석이 뛰어난 재능을 가지고 있지만 기회를 잡지 못했던 복서들을 위해 만든 최고의 무대가 담겨 탄성을 자아낸다.복서들은 "커리어를 다 갈아 넣어야겠다", "내가 죽든지 상대가 죽든지", "결국엔 간절함이거든요"라는 저마다의 각오를 다지며 참가한 상황. 이들은 동시에 9개의 경기가 가능한 9개의 링은 물론 물로 가득 찬 링에서 퍼붓는 비를 맞으며 상대와 맞붙는 아쿠아 링, 복싱 스텝을 밟기 어려울 정도로 좁은 케이지 링, 긴 직사각형의 링, 원형 링까지 일반적인 복싱 경기와 다른 새로운 공간에서 색다른 대결을 펼칠 예정으로 흥미를 끌어올린다.또한 "출신, 나이, 체급 그 어떤 제한도 없습니다"라는 마동석의 파격적인 이야기와 함께 각자의 한계를 뛰어넘고 승리를 향해 주먹을 날리는 복서들의 치열한 승부가 탄성을 자아낸다. 상대의 공격에 피를 흘리고, 지쳐 숨이 차고, 눈물을 흘려도 복싱을 향한 진심 하나로 링 위에 올라 각본 없는 드라마를 써 내려갈 이들의 여정이 기대감을 높인다.마동석은 "'아이 엠 복서'라는 콘텐츠를 정성을 다해 준비하고 있다. 만화보다 더 흥미진진한 복서들이 드라마보다 더 드라마틱한 승부로 우리를 열광시킬 거다"라며 "시청자분들께서도 극한의 상황 속에서 끝없이 전진하며 주먹을 내지르는 복서들을 지켜보시면서 복싱이라는 스포츠의 즐거움과 감동을 느껴보시기를 바란다"고 전했다.tvN '아이 엠 복서'는 오는 21일 오후 11시에 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr