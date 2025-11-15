사진=MBC

사진=MBC

사진=MBC

사진=MBC

2015년 방송된 '킬미, 힐미'로 큰 인기를 끌었던 지성이 약 11년 만에 MBC 드라마에 복귀한다. 앞서 9월 종영한 이보영 주연의 '메리 킬즈 피플'이 1.2% 시청률로 아쉬운 마무리를 지었다. 아내 이보영의 바통을 이어받아 MBC에 오랜만에 컴백한 지성이 어떤 활약을 보여줄지 기대가 커진다.내년 1월 2일(금) 첫 방송 예정인 MBC 새 금토드라마 '판사 이한영'은 거대 로펌의 노예로 살다가 10년 전으로 회귀한 적폐 판사 이한영이 새로운 선택으로 거악을 응징하는 정의 구현 회귀 드라마다.대본리딩 현장에는 '판사 이한영'의 이재진 감독과 김광민 작가를 비롯해 지성(이한영 역), 박희순(강신진 역), 원진아(김진아 역), 태원석(석정호 역), 백진희(송나연 역), 오세영(유세희 역), 황희(박철우 역), 김태우(백이석 역), 안내상(유선철 역), 김법래(장태식 역) 등 쟁쟁한 배우들이 자리했다.배우들은 대본리딩이 시작되자마자 극 중 배역에 완벽히 몰입해 현장을 뜨겁게 달궜다. 열정적인 연기와 생생한 호흡은 캐릭터의 매력을 한층 끌어올리며 '판사 이한영'에 대한 기대를 높였다.해날로펌의 머슴 판사 이한영 역을 맡은 지성은 어머니의 죽음으로 심경의 변화를 맞이한 이한영의 심리를 대본 리딩 현장임에도 불구하고 리얼하게 그려냈다. 그뿐만 아니라 권력의 머슴으로 살다가 어느 날 갑자기 10년 전 판사 시절로 회귀한 후 정의를 향해 나아가는 판사로 거듭나는 변모까지 완벽하게 소화하며 시선을 사로잡았다. 지성 표 '이한영'이 새로 얻게 된 두 번째 삶에서 어떤 활약을 펼칠지 궁금증이 증폭된다.박희순은 권력의 정점에 서고자 하는 서울중앙지법 형사수석부장판사 강신진으로 분했다. 그는 존재만으로도 묵직한 카리스마를 발휘, 현장을 압도하며 그만의 색으로 표현할 '강신진'에 대한 기대를 끌어올렸다. 이한영에게 먼저 손을 내밀지만, 결국은 서로 대척점에 서며 극의 긴장감을 고조시킬 예정이다.강단 있는 서울중앙지검 특수부 검사 김진아 역을 맡은 원진아는 단단한 목소리와 섬세한 감정 표현으로 깊은 인상을 남겼다. 아버지를 죽음으로 몰고 간 이에게 복수를 꿈꾸는 악바리 검사인 김진아는 그에게 손을 내민 이한영에 대한 의심과 믿음 사이에서 줄다리기하며 복잡한 내면을 드러낸다는데, 과연 그가 극에서 어떤 임팩트를 남길지 기대가 커진다.태원석, 백진희, 오세영, 황희, 김태우, 안내상, 김법래 등 이름만으로도 묵직한 존재감을 자랑하는 배우들은 밀도 높은 전개 속에서 생동감 넘치는 연기를 펼치며 '판사 이한영'에 대한 관심을 집중시켰다.대본 리딩을 마친 후 지성은 "훌륭한 배우, 스태프들과 함께 '판사 이한영' 잘 만들어보겠다"라고 포부를 밝혔다. 박희순은 "원작을 아주 재미있게 읽었기 때문에 어떤 배우가 어떤 연기를 보여줄지 굉장히 기대되고 궁금하다. 열심히 하겠다"고 전했고, 원진아는 "(판사 이한영은) 즐겁게 볼 수 있는 통쾌한 복수극이라고 생각한다. 기대 많이 해주시고, 끝까지 함께해 달라"며 예비 시청자들의 많은 관심을 당부했다.'판사 이한영'은 원작 웹소설 1,181만 회, 웹툰 9,066만 회, 합산 1억 247만 뷰를 기록하고 있는 동명의 작품을 원작으로 하고 있다. '더 뱅커', '나를 사랑한 스파이', '모텔 캘리포니아' 등을 통해 감각적인 연출력을 선보인 이재진 감독을 비롯해 박미연 감독, 김광민 작가가 의기투합했다.'판사 이한영'은 2026년 1월 2일(금) 밤 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr