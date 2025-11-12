'기러기 아빠' 정형돈, 수험생 위한 간식 준비한다…'정승제 하숙집' 간식차 이벤트

사진='정승제 하숙집' SNS 영상 캡처

사진제공=E채널 '정승제 하숙집'

티캐스트 E채널 신규 예능 프로그램 '인생 때려잡기: 정승제 하숙집'(이하 '정승제 하숙집')의 정승제, 정형돈, 한선화가 수능을 하루 앞둔 수험생들을 응원했다. 두 딸을 둔 기러기 아빠이기도 한 정형돈의 응원 메시지가 특히 눈길을 끈다.오는 26일 저녁 8시 첫 방송하는 E채널 '정승제 하숙집'은 인생 때려잡고 싶은 젊은이들이 밥도 청춘도 나누며, '정승제 생선님'에게 인생 수업도 받는 뉴노멀 하숙 관찰 예능이다. 정승제가 칠판 분필 대신 밥주걱을 잡고 '어른이 하숙생'들에게 인생 간섭을 해주며, 정형돈은 '하숙집 학생주임'으로, 한선화는 '하숙집 살림꾼'으로 환상의 케미를 발산할 예정이다.이런 가운데 '하숙집 이모' 삼총사인 정승제, 정형돈, 한선화는 2026학년도 대학수학능력시험을 치르는 수험생들을 응원하기 위한 특별 영상을 12일 '정승제 하숙집' 공식 홈페이지와 SNS 등에 공개했다.세 사람은 "드디어 수능 하루 전날이다. 지금까지 버텨온 여러분, 정말 고생 많으셨다"며 수험생들에게 뜨거운 박수를 보낸다. 이어 이들은 "수능이 끝나는 내일 저녁! 홍대 레드로드에서 '정승제 하숙집 간식차 이벤트'가 열린다. 수험표를 보여주면 선물도 주니까 '하숙집 간식차'에서 힐링하시길 바란다"고 기분 좋게 외친다. 나아가 정승제, 정형돈, 한선화는 "인생도 맛도 다 때려잡는 '정승제 하숙집'에서 만나요~"라고 손을 흔들면서 '본방사수'를 독려한다.제작진은 "수능을 앞둔 수험생들을 위해 '하숙집 이모' 정승제, 정형돈, 한선화가 따뜻한 응원의 메시지를 보냈다. 더불어 '간식차 이벤트'도 진행하는데, 현장에서 '하숙집 이모' 3인의 포토카드와 붕어빵, 한정판 굿즈 등을 최초 공개 및 증정할 예정이니 많은 기대와 응원 부탁드린다"고 밝혔다.인생 때려잡고 싶은 젊은이들이 밥도 청춘도 나누며, '정승제 생선님'에게 인생 수업도 받는 뉴노멀 하숙 관찰 예능인 E채널 '정승제 하숙집'은 오는 26일 저녁 8시 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr